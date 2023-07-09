ندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق بمحل في سوق المعمورة بالإسكندرية

قررت نيابة المنتزه ثان بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول نشوب حريق بمحل أسماك بسور قطار أبو قير داخل سوق المعمورة التابع لحي المنتزه ثان شرق المحافظ، مما أدى إلى توقف حركة القطارات لدقائق دون أن يتسبب الحريق في أي خسائر في الأرواح أو إصابات للمواطنين في السوق، وندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق وحصر التلفيات، وسؤال شهود العيان حول الواقعة.



تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان، يفيد بنشوب حريق في "شواية أسماك" خاصة بأحد المحلات بسوق المعمورة دون حدوث خسائر في الأرواح.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وقوات الأمن لموقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني حول موقع الحريق والسيطرة عليه قبل انتشاره إلى باقي المحال التجارية.



ومن جانبها قالت الدكتورة رباب مدني، رئيس حي المنتزه ثان، إنه قد تم السيطرة على حريق من قبل الدفاع المدني والأهالي فور حدوث الحريق.

وأضافت مدني، أنه لا يوجد خسائر بشرية، مشيرة إلى أنه تم فصل الكهرباء عن المكان من قبل شركة الكهرباء واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة من ضمنها توقف حركة القطارات لدقائق لحين السيطرة عليه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.



كان قد قرر المستشار محمود عوف المحامى العام لنيابات المنتزة بالإسكندرية، ندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع حريق سوق المندرة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة، والذي أسفر عن إصابة شخصين وتفحم كشك مكون من باكيتين لبيع المواد الغذائية، وتحديد بدايته ونهايته ورفع أثاره للوقوف على أسبابه، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، واستعجال تقرير الحماية المدنية، والاستعلام من الحى عن وجود تراخيص للأكشاك من عدمه، وسؤال المصابين بالمستشفى عندما تسمح حالتهم بذلك.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، من السيطرة على حريق في أحد الأكشاك بسوق المندرة بشرق الإسكندرية، قبل امتدادها لباقي الاكشاك، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

