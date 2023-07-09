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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تموين الدقهلية": ضبط مخابز مخالفة بطلخا وشربين ومركز المنصورة

جانب من الحملة
جانب من الحملة

شنت مديرية التموين بمحافظة الدقهلية حملة رقابية على المخابز لمعرفة مدى جودة الخبز للمواصفات والأوزان القانونية وضمان وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، باستمرار الحملات الرقابية.

وجرى ضبط مخبز لتجميعه ٢٢٩ بطاقة تموينية ذكية، وتم التحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها، وعدد ٣ محاضر تصرف في إجمالى  ٣٤ شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة ٥٠ كيلوجرامًا، وعدد ١١ محضر نقص وزن بمقدار من ١١: ٢٨ جرامًا، وعدد ١ محضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، وعدد ١ محضر توقف عن الإنتاج بدون إذن رسمى، وعدد ٣ محاضر عدم وجود سجل تفتيش،، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جهته، أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كل إنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرًا إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميًا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.
 

وأكد تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

مديرية التموين التموين الدقهلية الدكتور علي المصيلحي وزير ‏التموين محافظ الدقهلية

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