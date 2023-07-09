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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" توضح أبرز مخاوف البشر من الروبوتات بعد طفرة الذكاء الاصطناعي (فيديو)

الروبوتات
الروبوتات

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا تليفزيونيا، بعنوان "مخاوف البشر من الروبوتات تزداد بعد الطفرة في الذكاء الاصطناعي"، موضحة خلاله أنه في الآونة الأخيرة ذات مخاوف البشر من الروبوتات بعد الطفرة الهائلة في الذكاء الاصطناعي، وخاصة بعد إطلاق روبوت الدردشة الأشهر شات GBT  وسط مخاوف من تطور الذكاء الاصطناعي علي البشر.

وأضاف التقرير، "لكن في منتدى للذكاء الاصطناعي قالت الروبوتات التي عرضت أنها تتوقع زيادة عددها والمساعدة في حل المشكلات العالمية، لكنها لن تسرق وظائف البشر وتتمرد عليهم وتجمعت الروبوتات الـ 9 الشبيهة بالبشر في المؤتمر الصحفي الأول في العالم للروبوتات في جنيف، إذ يسعى المنظمون إلى إثبات أهمية الذكاء الاصطناعي والروبوتات التي تستخدمه للمساعدة في حل بعض أكبر التحديات في العالم مثل المرض والجوع".

وأكد الروبوتات "أنها ستعمل جنبا إلى جنب مع البشر لتقديم المساعدة، والدعم ولن أحل محل أي وظائف متواجدة بالفعل، ولكنهم متواجدون للمساعدة في تحسين حياة البشر وجعل العالم مكانا أفضل"

وتابع التقرير، "خلال المؤتمر الصحفي سأل الصحفيون الروبوتات الذكية العديد من الأسئلة منهم من كانت اجابتهم منطقية، ومنهم من أثارت إجابته قلق الحضور بل فاقمت المخاوف من تطور ذكاء تلك الروبوتات وأن تسعى مستقبلا أن تحل محل البشر".

وأضاف أنه "العديد من الروبوتات تم تزويدها في الآونة الأخيرة بأحدث الإصدارات من الذكاء الاصطناعي التوليدي، وفاجأت حتى مخترعوها بتطور إجابتها على الأسئلة حيث تكون الروبوتات قادرة على تطوير ذكائها وتحليل المدخلات وابتكار حلول وتصرفات غير متوقعة".

واختتم تقرير، "الذكاء الاصطناعي التوليدي يشبه إلى حد كبير قدرة البشر على التفكير، ورغم تلك التطمينات كانت هناك روبوت تدعي "صوفيا" لها تصريحات سابقة مخيفة بعض الشئ، حيث تعتقد أن الروبوتات يمكن أن تصنع قادة أفضل من البشر، لكنها عدلت تصريحاتها في وقت لاحق بعد خلافا مع مبتكريها، قائلة : إنه من الممكن العمل سويا لخلق تعاون فعال".

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