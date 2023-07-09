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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تاريخ وحضارة وثقافة متنوعة.. موقع إسباني يدعو لزيارة أسوان والنوبة

النوبة
النوبة

 دعا موقع" revistaiberica" الإسباني، محبي السفر والمغامرات لزيارة أسوان وتحديدا النوبة، معتبرا أن النوبة، لها تاريخ وثقافة مختلفة وغامضة ومثيرة.

- زيارة النوبة 

ودعا الموقع لزيارة النوبة، وقال من أهرامات الجيزة المهيبة إلى الكنوز الأثرية في الأقصر وأسوان، كل ركن من أركان مصر غارق في حكايات رائعة من الماضي ويضيف على تاريخ مصر الفريد، النوبة والشعب النوبي، في مدينة أسوان الساحرة التي تضم عدد من المعابد الفرعونية الساحرة.

 وتابع  الموقع خلال زيارتك لأسوان و المعالم الأثرية والأعمال المعمارية، مثل معبد فيلة والسد العالي بأسوان، يمكنك زيارة النوبة والتعامل مع أهلها الطيبين المضيافين والمبتهجين دائما، حيث سيجعلك  أهل النوبة تشعر بأن0 في بيتك ويدعونك لتنغمس في عالمهم الغامض والرائع، وبالإضافة إلى ذلك سوف تستمتع بركوب الفلوكة، وهو قارب مصري تقليدي، للاستمتاع بالمناظر البانورامية الرائعة لنهر النيل.

- أرض الذهب

واستقر النوبيون في جنوب مصر وشمال السودان على طول مجرى نهر النيل ، وازدهروا لآلاف السنين في منطقة خصبة واستراتيجية سمحت لهم بالتجارة مع الحضارات الأخرى واستيعاب التأثيرات الثقافية المختلفة. 

و كانت النوبة أرضًا غنية بالذهب والتي سميت منها بأرض الذهب، وبالأحجار الكريمة والأخشاب والماشية، وفي بعض الأوقات، كانت البوابة من مصر إلى إفريقيا الوسطى، التي وصل منها العاج والأبنوس والماشية.

في الوقت الحاضر، تدور الحياة اليومية للنوبيين حول أنشطة مثل الزراعة وصيد الأسماك وتربية الماشية، وكذلك استقبال السياح وارتباط النوبة بنهر النيل ضروري، لأن النوبيين يعتمدون على مياه النيل  في كسب الرزق. بالإضافة إلى ذلك ، يشتهرون بصناعاتهم اليدوية، لا سيما في صناعة النسيج والسلال، يُعرف النوبيون أيضًا بالفولكلور والموسيقى التقليدية ورقصاتهم واحتفالاتهم الملونة.

النوبة زيارة الشعب النوبي الاسباني تاريخ مثيرة

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