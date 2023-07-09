بروتوكول تعاون بين "المصريين الأفارقة" و"المقاولون العرب"

شهد المقر الرئيسي لشركة المقاولون العرب توقيع بروتوكول تعاون موسع، بين جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، برئاسة الدكتور يسري الشرقاوي، وشركة المقاولون العرب، برئاسة المهندس أحمد العصار.

حضر مراسم التوقيع المهندس حسام الريفي التائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب والمهندس أحمد العدلاني عضو مجلس الإدارة لشركة المقاولون العرب، الذي وقع نيابة عن رئيس مجلس الإدارة. كما حضر المراسم قيادات قطاع تطوير الأعمال بشركة المقاولون العرب وقطاع العلاقات العامة وقيادات جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة من أعضاء مجلس إدارتها ورؤساء اللجان.

في بداية اللقاء، تحدث الدكتور يسري الشرقاوي مثنيًا على الخطوات الجادة التي تتبعها شركة المقاولون العرب، التي لاحظنا جزءًا منها في التوجه الاستراتيجي الحثيث نحو التركيز على العمل في العمق الإفريقي في جميع القطاعات بمنتهى القوة، الذي يعمل عليه قطاع المقاولات الرئيسي، ولاحظنا ذلك من توجهات دولة رئيس الوزراء المصري لصالح الشركة في مهمتهم الجديدة.

وأعرب الشرقاوي عن تقديره واحترامه وفخره، هو وكل مصري، لتاريخ المقاولون العرب، الذي نجده أمامنا في كل شبر في القارة، محققًا إنجازات نحتاج إلى مضاعفتها بتضافر جهودنا معًا في المرحلة المقبلة، وأننا نزداد تشريفًا بعضوية المقاولون العرب للجمعية، حيث إننا نعمل على توسيع الشراكات في القطاعات التجارية والاستثمارية والرياضية والسياحية، وكلها مقومات يمتلكها أيضًا قطاعات داخل المقاولون العرب، وقادرون على التعاون فيها بحرفية وأهداف جيدة.

وأعرب المهندس حسام الريفي، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة المقاولون العرب، عن ترحيبه بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وعن امتنانه للدور الذي تقوم به الجمعية وتخطو في القارة خطوات ثابتة. وأضاف أنه يأمل في أن يخرج هذا التعاون باستراتيجية واضحة الأهداف والمبادرات، والأنشطة قابلة للتطبيق الفوري، كما أن مجلس إدارة المقاولون العرب سيتولى تذليل كل الصعوبات والتحديات، من أجل نجاح العمل المشترك، حتى يستفيد الجميع من تضافر جهود الكيانات المصرية. وأكد أن الإيمان بدور تكامل المجتمع المدني مع القطاع الخاص هو التوجه القادم للتحركات الاقتصادية الفعالة.

تمت مراسم توقيع البروتوكول في اللقاء الذي شمل من جانب الجمعية، الدكتور يسري الشرقاوي رئيس الجمعية، ومن المقاولون العرب، المهندس أحمد العدلاني عضو مجلس الإدارة، الذي وقَّع بالانابة عن المهندس أحمد العصار رئيس مجلس الإدارة للمقاولين العرب. وشملت بنود اتفاقية التعاون نقاط عديدة، منها تنسيق العمل وتوجيه الجهود المشتركة بين مكاتب المقاولين العرب في القارة وممثلي الجمعية فيها، كذلك استحداث برامج جديدة ومبادرات من شأنها توسيع تصدير مستلزمات مواد البناء والقطاعات المكملة للأسواق الإفريقية عبر آليات وأنظمة جديدة وحديثة سوف يتم الإعلان عن تفاصيلها قريبًا فور اعتماد الخطة الاستراتيجية للعمل المشترك بين الجانبين. وسوف يتم التعاون في كل قطاعات الأعمال والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية المختلفة، بالإضافة إلى قطاع التشييد والبناء، كذلك سيتم التعاون في تبادل المعلومات وقواعد البيانات التي تخدم تكثيف النشاط في القارة وتوفير الفرص الحقيقية لشركة المقاولين العرب، بما في ذلك التواصل مع صناديق الاستثمار الخاصة في القارة وكل جهات التمويل الداعمة للعمل والتوسع والاستثمار في القارة وربطها بالمشروعات التي ستتحرك المقاولون العرب لتنفيذها. كما شملت الاتفاقية تنسيق وتوحيد الجهود في ملف التسويق والترويج، وما يستلزم ذلك من فعاليات وأدوات ومحتوى ومواد تسويقية من شأنها المساهمة في تحقيق المطلوب بالشكل الأمثل.