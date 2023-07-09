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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

السعودية: استمرار توزيع "المصحف الشريف" على الحجاج المغادرين من المدينة المنورة

الحجاج المغادرين
الحجاج المغادرين

  
السعودية: استمرار توزيع "المصحف الشريف" على الحجاج المغادرين من المدينة المنورة
 

واصلت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من "القرآن الكريم" على الحجاج المغادرين عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في منطقة المدينة المنورة.
وأعرب الحجاج المغادرون - حسبما نقلت قناة (الإخبارية السعودية) - عن سعادتهم بما منّ الله عليهم من أداء مناسك الحج، معربين عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده على كرم الضيافة وعلى ما قدم لهم من خدمات أسهمت في أداء مناسك الحج.
ويأتي توزيع الهدايا على الحجاج المغادرين تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بتوزيع مليوني نسخة من القرآن الكريم.

السعودية المدينة المنورة الحجاج الحجاج المغادرين المصحف الشريف

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