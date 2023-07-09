اليوم.. انطلاق الدورة الأولى لمعرض أجرو أيجيبت بمشاركة "المجلس التصديري للصناعات الكيماوية"

أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن مشاركته في الدورة الأولى من معرض أجرو إيجيبت الزراعي، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام بدءًا من اليوم التاسع من يونيو حتى الحادي عشر منه، بمشاركة عدد كبير من الشركات المصرية.

ويشارك المجلس في الجلسات التي سوف تقام على هامش المعرض لزيادة الفرص التصديرية للقطاع الزراعي وقطاع الأسمدة والكيماويات.

كما سيشارك المجلس في ندوة حول الإجراءات الصحيحة للحاصلات الزراعية وتصديرها، وسوف يشارك أيضًا في ندوة صادرات الأسمدة المصرية فرص وتحديات.

وأفاد المجلس في بيان له بأنه سيشارك في المعرض بالعديد من القطاعات التابعة له، مثل (الأسمدة، المبيدات، المستلزمات الزراعية، أنظمة الري، وغيرها) بحضور 40 شركة مصرية ومشاركات من حوالي 20 مستثمرا ومستوردا من دول أجنبية مثل (غانا، العراق، كينيا، إسبانيا، السعودية، المغرب) وممثلين من سفارات الهند وإنجلترا.

وأكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، المهندس خالد أبو المكارم، حرص المجلس على توفير منصة لشركات القطاع لعرض منتجاتهم من خلال مشاركتهم في معرض أجرو إيجيبت، مشيرًا إلى مساهمة المجلس في تمويل ومساندة الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر الأعضاء بالمجلس في الاشتراك بالمعارض الدولية المتخصصة. كما أشار إلى جهود المجلس بالتعاون مع مكاتب التمثيل التجاري المصري في الخارج والسفارات بالخارج والجهات المناظرة للمجلس في استقدام بعثات للمشترين على هامش المعرض وتحضير لقاءات ثنائية من مختلف دول العالم بينهم وبين نظرائهم المصريين.

وأوضح محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن صادرات مصر من الأسمدة لمختلف دول العالم حققت معدل نمو بلغ نحو 42% خلال عام 2022 لتبلغ قيمتها 3.38 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.4 مليار دولار خلال 2021.