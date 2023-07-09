"رقبتها مكسورة".. التفاصيل الكاملة للعثور على جثة فتاة داخل منزل جدها بقنا

شهد مركز الوقف بمحافظة قنا واقعه مأساوية عقب العثور على جثة طفلة داخل منزل جدها وبها آثار اعتداء جسدي.

كانت البداية، عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بالعثور على جثة طفلة في ظروف غامضة بمنزل جدها بمركز الوقف.

تحريات المباحث

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن الجثة لطفلة تدعى "رحمة"، 7 أعوام، بها آثار خنق وكسر في الرقبة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الوقف المركزي.

جهود مكثفة لحل لغز القضية

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا من جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة طفلة في ظروف غامضة، داخل منزل جدها بمنطقة السنابسة، في مركز الوقف، شمال محافظة قنا.

تفريغ كاميرات المراقبة

يقوم رجال مباحث قنا بتوسيع دائرة الاشتباه الجنائي وتفريغ كاميرات المراقبة لحل لغز العثور على جثة طفلة بها آثار اعتداء داخل منزل جدها

مناقشة ذوي المجني عليها

ويقوم رجال المباحث بمناقشة ذوي المجني عليها لمعرفة إذا كانت هناك خلافات عائلية من عدمه واتهامهم لشخص معين في الواقعة.

النيابة تطلب استعجال تحريات المباحث

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.