التصريح بدفن جثة عامل مسجد لقى مصرعه دهسا فى التجمع الأول

صرحت نيابة القاهرة الجديدة بدفن جثة عامل مسجد لقي مصرعه دهسًا أسفل عجلات سيارة فارهة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

كانت نيابة القاهرة الجديدة قد فتحت تحقيقات موسعة في واقعة مصرع عامل مسجد دهسًا بسيارة في التجمع الأول، حيث كلفت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الحادث، كما طالبت بسرعة وصول تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت قد تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة مفاده وجود حادث مروري ومتوفى بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وعثر على جثة "حسن.ع"، عامل بمسجد، مصاب بكسر بالجمجمة ونزيف داخلي وتوفي متأثرًا بإصابته، وتم نقله لمستشفى بدر الجامعي، وتم تحديد السيارة المتسببة في الحادث.

كما أجرى رجال المباحث التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.