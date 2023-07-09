منتخب مصر يواجه المكسيك في ختام الدور الأول لبطولة العالم للشباب للكرة الطائرة

يسعى منتخب مصر للشباب للكرة الطائرة لتحقيق فوزه الأول في بطولة العالم التي تستضيفها البحرين عندما يواجه منتخب المكسيك في الثانية ظهر اليوم في ختام مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول وتسبقها مباراة إيطاليا والبرازيل في الحادية عشرة صباحا .

منتخبا مصر والمكسيك خسرا أمام البر ازيل وإيطاليا حيث خسر متخب مصر أمام البر ازيل 3- صفر وكانت نتائج الأشواط 25-15 و25- 15 و25 -20وأمام إيطاليا 3- صفر وكانت نتائج الأشواط 25- 18 و25- 16 و25- 12 كما خسر منخب المكسيك أمام إيطالييا والبرازيل بنتيجة واحدة 3- صفر لذلك مباراة اليوم مهمة لمنتخب مصر الذي يسعى للفوز واحتلال المركز الثالث في المجموعة .

هاني مصيلحي المدير الفني لمنتخب الشباب حرص على دراسة منتخب المكسيك جيدا من خلال مشاهدة مباراتيه مع البرازيل وإيطاليا وطالب اللاعبين بتحقيق الفوز للحصول على دفعة معنوية قبل خوض الأدوار النهائية للبطولة .

وتقام اليوم 6 مباريات أخرى حيث يلتقي منتخبا بلجيكا مع بولندا في الحادية عشرة صباحا في المجموعة الرابعة ومنتخب الهند مع كندا في الثانية ظهرا في المجموعة الثالثة .

وتقام مباراتان في الرابعة عصرا الأولى بين الأرجنتين وبلجيكا في المجموعة الرابعة والثانية بين تونس وتايلاند في المجموعة الأولى ..وتقام مباراتان في السابعة مساء حيث يلتقي منتخبا التشيك وأمريكا في المجموعة الرابعة والبحرين مع إيران في المجموعة الأولى.

كانت مباريات الجولة الثانية التي أقيمت أمس قد أسفرت عن النتائج التالية ..في المجموعة الأولى فاز منتخب تايلاند على البحرين 3-2 وإيران على تونس بنفس النتيجة .

وفي المجموعة الثالثة فاز منتخب بولندا على كندا 3- صفر وبلغاريا على الهند 3-1 ..وفي المجموعة الرابعة فاز منتخب الأرجنتين على التشيك 3-1 وبلجيكا على أمريكا بنفس النتيجة .