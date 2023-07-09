في ذكرى ميلاده.. أبرز المحطات الفنية في حياة الراحل حسين صدقي

تحل علينا اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل حسين صدقي، الذي ولد فى 9 يوليو عام 1917، ويعد واحدا من أبرز رواد السينما المصرية فى فترة الستينات، وولد فى حى الحلمية بمحافظة القاهرة، ورحل والده وهو لم يكمل عقده الأول من العمر، وكانت والدته تحمل الجنسية التركية، وحرصت على نشأته نشأة دينية، كان مواظبا على الصلاة وحضور حلقات الذكر، والاستماع إلى قصص الأنبياء.

حياة حسين صدقي الفنية

درس الراحل حسين صدقي التمثيل في المدرسة الإبراهيمية وكان أبرز زملائه، جورج أبيض وعزيز عيد وزكي طليمات، ثم حصل على دبلوم التمثيل بعد عامين من الدراسة، وبدأ حياته الفنية عام 1937، حيث كان الظهور الأول له فى فيلم تيتاوونج، ثم شارك فى العديد من الأعمال السينمائية، كما أسس العديد من شركات السينما كان أبرزها أفلام مصر الحديثة، وشركة مصر الحديثة للإنتاج، وبلغ رصيده الفنى 32 فيلم أبرزهم كان العامل، الأبرياء، ليلى في الظلام، المصري أفندي، شاطىء الغرام، طريق الشوك، الحبيب المجهول.

اعتزال حسين صدقي

بعد أن قدم حسين صدقي بطولة 32 عملا سينمائيا، اعتزل الفن وعمل على حل مشاكل أهل حيه ليطلبوا منه بعد ذلك ترشحه فى مجلس النواب ولكنه رفض، وكان حريصًا على حل مشاكل جيرانه.

تكريم حسين صدقي

في عام 1977 تم تكريم الفنان الراحل حسين صدقي من الهيئة العامة للسينما، كواحد من أهم رواد السينما المصرية.

أعمال حسين صدقي

- تيتا وونج

- ساعة التنفيذ

- عمر وجميلة

- أجنحة الصحراء

- العزيمة

- ثمن السعادة

- العريس الخامس

- امرأة خطرة

- آدم وحواء

- الشيخ حسن

- ليلى

- وطني وحبي

- أنا العدالة

- يا طالمني

- قلبي يهواك

- غدر وعذاب

- المصري أفندي

رحيل حسين صدقي

رحل عن عالمنا الفنان حسين صدقى في 16 فبراير عام 1976، وقال لأولاده قبل وفاته: أوصيكم بتقوى الله واحرقوا كل أفلامي ما عدا سيف الله خالد بن الوليد، ولقنه الشيخ عبد الحليم محمود الشهادة.