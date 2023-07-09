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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

شعبان يوسف لـ"الدستور": هناك مصالح معقدة بين بعض الكتاب ودور النشر

شعبان يوسف
شعبان يوسف

تحدث الناقد والشاعر شعبان يوسف لـ"الدستور"، عن المنشور الذي كتبه على صفحتها لشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

قال شعبان يوسف: "هناك استسهال في الكتابة النقدية، وهناك إشاعات وحملة تلميع لبعض الكتابات الرديئة والنقاد يستسهلون وحفلات التوقيه التي يحشد لها والكثير من هذا النوع".

وأضاف: "هناك مصالح معقدة موجودة ما بين بعض الكتاب ودور النشر ومؤسسات خاصة وعامة في الداخل والخارج ومراكز ترجمة، هناك مصالح في هذا الأفق، وكاتب مثل ممحمد ناجي كاتب عظيم ومن أعظم كتاب السبعينيات إن لم يكن أعظمهم بشكل مطلق في كتابة الرواية، وكان حقة مهدورًا وليس مقروء".

وتابع: "هناك كتاب ذهبوا في زفة المصالح ليس في هذا الوقت فقط ولكنها كثرت هذه الأيام، ولكن قديمًا هناك كتاب تم إهدارهم بشكل فظيع مثل عباس أحمد، ومحمد ناجي، ووفيق الفرماوي، وربيع الصبروت، كلهم كتاب لم يتلفت إليهم أحد وضاعوا في تخمة المصالح العامة هنا وهناك، وهي ظاهرة موجودة حاليًا.

شعبان يوسف عباس أحمد وفيق الفرماوي ربيع الصبروت الكتابة النقدية النقاد

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