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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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دبلوماسى أوكرانى لـ"القاهرة الإخبارية": الكثير من الأصوات تعارض الذخائر العنقودية

الذخائر العنقودية
الذخائر العنقودية

قال أندري تيلرينكو، دبلوماسي أوكراني سابق، إنه كشخص دبلوماسي يعترض على استخدام الذخائر العنقودية المحرمة دوليًا، واستخدامها في التسليح بميدان المعركة.

وأضاف، خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي محمد عبدالرحمن، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك وفيات كثيرة في صفوف الجنود الأوكرانيين، وهذا بدعم من الغرب وكان هناك إمكانيات لتحقيق مفاوضات سلمية.

وتابع، أننا الآن نواجه استخدام أسلحة محرمة دوليًا فما هي الخطوة القادمة هل سيتم استخدام أسلحة كيميائية والتي قد تتسبب في قتل المزيد من الجنود الأوكران واليوم نعاني من الكثير من الخسائر لأن القنابل الغير منفجرة ستنتشر على الأراضي الأوكرانية. 

القنابل محرمة حتى داخل الولايات المتحدة وهي خط أحمر

وأشار إلى أن هذه القنابل محرمة حتى داخل الولايات المتحدة وهي خط أحمر لانها تكلف مئات الأرواح ولابد أن تعيد أوكرانيا النظر في هذا الأمر، مؤكدًا أنه يوجد الكثير من الأصوات المعارضة للذخائر ولكنهم خائفون من القتل أو الزج بهم في السجون ولا يوجد ديمقراطية حقيقية بسبب الديكتاتورية الأمريكية التي تفرض على الداخل الأوكراني. 

دبلوماسي أوكراني الذخائر العنقودية الأصوات المعارضة خائفون القتل السجون الولايات المتحدة

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