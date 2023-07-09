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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حظك اليوم.. جميع الأبراج الترابية الأحد 9 يوليو 2023

الأبراج الترابية
الأبراج الترابية

قدم الخبراء بموقع "cyberastro" حظك اليوم الأحد 9 يوليو 2023، لجميع مواليد الأبراج الترابية، التي جاءت على النحو التالي:

حظك اليوم لمواليد برج الثور

اليوم سوف يحتاج إلى عناية خاصة من جانبك في كل الجبهات، وقد تكون هناك فرص لبعض الخلافات الساخنة مع شريكك، لذا حاول تجنب الخوض في الجدال قدر الإمكان. 

سيظهر الإنفاق الذي لا مفر منه لهذا اليوم، لذلك سيكون من الجيد لك الحد من ممارسات الإنفاق الخاصة بك، ولن تكون الصحة مرضية للغاية اليوم.

سيكون لديك ضغط وظيفي أكبر من أيامك المعتادة، فعليك أن تخطط جيدًا وتنفذ العمل، حاول التركيز بشكل أفضل حتى لا تفقد تركيزك أثناء العمل.

وقد يكون لديك اضطرابات في عقلك تجعلك تشعر برضا أقل في العلاقة، عليك أن تبقي عقلك منفتحًا ومرنًا في التنقل مع شريك حياتك. 

حظك اليوم لمواليد برج الجدي

سيمكنك عملك الجاد من اكتساب سمعة طيبة من رؤسائك، وستكون فعالًا جدًا في تنفيذ عملك، فسوف ترضي كلماتك اللطيفة شريكك إلى حد كبير وستقضي يومًا رائعًا بعد وقت طويل.

وستكون هناك مكاسب أكثر مع زيادة الأرباح على الصعيد المهني، وسيكون اليوم يومًا جيدًا للتوجه نحو التسوق وستبقى الصحة جيدة.

سيكون لديك ضغط عمل أكثر من المعتاد وسيتركك هذا مرهقًا طوال اليوم، لذا يجب عليك وضع خطة أفضل للحصول على نتائج جيدة في عملك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء

سيكون عليك الاهتمام بالعديد من الأشياء في وقت واحد، وسيكون هناك الكثير من المسؤوليات التي يجب عليك إنهاؤها بنهاية اليوم، لذا يجب أن يكون لدى الشركاء فهم أفضل لاحتياجات بعضهم البعض.

قد يكون لديك المزيد من النفقات لتعتني بها، اليوم، قد يعاني البعض منكم من ألم في الساقين بالتمرين المنتظم مفيد لصحتك.

اليوم سيكون يومًا مليئًا بالإثارة بالنسبة لك، ستكون هناك فرص جديدة ومثمرة في جبهة العمل، وإذا كنت تخطط للسفر، فيجب أن تهتم بكل الضروريات. 

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