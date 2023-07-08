"الشباب بتمشى بالبوكسر".. الباز يكشف سر لافتة "إسكندرية مش مصيف" (فيديو)

علق الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على تداول صورة لشاب وشابة من الإسكندرية يرفعان لافتة كتب عليها "إسكندرية مش مصيف".

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن الصورة تعبر عن غضب عدد من أهالي مدينة الإسكندرية من المصطافين الذين لا يراعون الذوق العام، مردفًا: "اللي رفعوا اللافتة مش مجانين، لكنهم بيلاقوا الشباب في الشوارع ماشيين بالبوكسرات".

وأوضح الباز، أن مثل هذه التصرفات مزعجة لأهالي الإسكندرية، لذا أطلقوا دعوة لزوار عروس البحر، بأن يضبطوا سلوكهم.

وأردف: "دي بلدهم ومدينتهم، وفي الصيف يتعرضون لضغط على المطاعم والكافيهات والكورنيش، فلازم نراعي أهل إسكندرية لأن لهم حقوق، نرجوكم تحافظوا على مشاعر الأهالي".