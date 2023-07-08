رئيسة وزراء إيطاليا: نلتزم باتفاقية حظر الذخائر العنقودية ونأمل التزام العالم بها

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، اليوم السبت، أن بلادها تلتزم باتفاقية حظر الذخائر العنقودية.

وأعربت ميلوني عن أملها في أن يلتزم العالم بمبادئ اتفاقية حظر الذخائر العنقودية، قائلة "نأمل في التطبيق العالمي لمبادئ الاتفاقية".

وأكدت ميلوني أن إيطاليا تأمل في تطبيق بنود ومبادئ الاتفاقية عالميا، في إطار القيم الغربية التي أعلن عنها حلف الناتو.

وأشارت رئيس الوزراء الإيطالية إلى أن بلادها تسعى، رفقة حلفائها، إلى تشكيل نموذج أمن أوروبي جديد أكثر تماسكا.

تأتي تصريحات ميلوني عقب إعلان الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، أنها بصدد إرسال وتزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية.

وأثار قرار الولايات المتحدة ردود فعل رافضة لهذا القرار ومنها بريطانيا، إسبانيا، روسيا، وغيرها من البلدان.

روسيا: قرار واشنطن بتزويد كييف بذخائر عنقودية يهدف لإطالة أمد الأزمة

فيما علقت وزارة الخارجية الروسية، السبت، على قرار الولايات المتحدة الأمريكية بتزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم، أن قرار واشنطن بتزويد كييف بذخائر عنقودية يهدف إلى إطالة أمد الأزمة.

وأوضحت زاخاروفا، في تصريحات صحفية اليوم، أن قرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بتزويد النظام في كييف بالذخائر العنقودية هو مظهر صارخ للنهج العدواني للولايات المتحدة المناهض لروسيا، والذي يهدف إلى إطالة أمد الصراع في أوكرانيا والحرب حتى آخر أوكراني.

وقالت زاخاروفا: نتحدث عن محاولة ساخرة لإطالة أمد معاناة السلطات الأوكرانية الحالية، بغض النظر عن الخسائر في صفوف المدنيين.

وأكدت أن التوسع المستمر في الإمدادات العسكرية، المصممة حسب خطط واشنطن لرفع المخاطر في الصراع قدر الإمكان، يعني انخراط الولايات المتحدة وأدواتها في الأعمال العدائية.

وطالبت زاخاروفا المجتمع الدولي بعدم تجاهل هذه الحقائق الواضحة، ويجب أن يرد عليها بالشكل المناسب.

كما وصفت زاخاروفا نقل الذخائر العنقودية بأنه بادرة يأس ودليل على العجز على خلفية فشل الهجوم المضاد الأوكراني المعلن.