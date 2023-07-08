استعلام عن كود الطالب بالرقم القومي.. يقوم العديد من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور بالبحث عن الخطوات ورابط الاستعلام عن الأكواد المتعلقة بالرقم القومي، وذلك باستخدام محرك البحث الشهير “جوجل”، إذ يحتاج الطلاب إلى هذه الأكواد لتسجيلهم في استمارة التقديم للامتحانات، ويتم ذلك عن طريق الحساب المدرسي الموحد.

ونرصد في التقرير التالي خدمة للطلاب وأولياء الأمور بشأن استعلام عن كود الطالب بالرقم القومي:

رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2023



يستطيع الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي لعام 2023، عبر الرابط التالي:

https://office365.emis.gov.eg.

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كيفية الحصول على أكواد الطلاب 2023

يجب على الطلاب اتباع إحدى الطرق التالية للحصول على كود الطالب:

- الطريقة الأولى: الحصول على الكود من خلال مدرسة الطالب.

- الطريقة الثانية: الحصول على الكود من خلال موقع وزارة التربية والتعليم.

يمكن لجميع الطلاب في مختلف المحافظات استخراج كود الطالب بالرقم القومي 2023 عن طريق اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول على الموقع الرسمي المخصص من قبل وزارة التربية والتعليم.

2. اختيار حساب الطالب والنقر على علامة التبويب "خدمات كود الطالب".

3. كتابة الرقم القومي للطالب.

4. الضغط على "استعلام".

5. سيظهر كود الطالب أمامك.

يرجى التحقق من صحة البيانات المدخلة حيث سيتم استخدام هذا الكود في إجراء الاختبار.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الثانوية العامة 2023-2024

الجدير بالذكر أنه فيما يتعلق بالتقديم في الثانوية العامة للعام 2023-2024، يتوجب عليكم تقديم الأوراق المطلوبة التالية:

ملف تقديم للصف الأول الثانوي، شهادة ميلاد كمبيوتر، شهادة نجاح في الشهادة الإعدادية، 6 صور مقاس 4*6، صورتان لبطاقة ولي الأمر (الأب والأم)، طابعان نقابة مهن تعليمية فئة 1 جنيه بالإضافة إلى طابع دعم وتنمية وتمويل المشروعات التعليمية فئة عشرة جنيهات، طوابع عشرة جنيهات من فئة البريد.

بالنسبة للطالبات، يجب وضع طابع دعم وتمويل المشروعات فئة عشرة جنيهات على إقرار عدم الزواج، وفي حال كان الطالب يتيمًا، يجب تقديم صورة شهادة وفاة الوالد.

أخيرًا، إذا كان الطالب مستفيدًا من معاش التكافل والكرامة، يجب إحضار صورة الفيزا التي يصرف بها الأب أو الأم.