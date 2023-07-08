مواصفات امتحان التفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة بالثانوية العامة

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 شعبة علمي رياضة، غدًا الأحد امتحان الدور الأول بمادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) داخل لجان مراقبة مؤمنة.

ننشر في التقرير التالي، عدد أسئلة وتوزيع درجات مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل).

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عدد الأسئلة والدرجات بامتحان مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) للشعبة العلمية (الرياضيات)، وكانت كالتالي:

توزيع درجات امتحان التفاضل والتكامل لطلاب الثانوية العامة 2023

- مجموع الدرحات 30 درجة.

-يحتوي الامتحان على 2 سؤال مقالي مخصص لها 4 درجات.

- 18 سؤالًا موضوعيًا (اختيار من متعدد) مخصص لها 26 درجة.

- إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدورالأول) غدًا الأحد 9 يوليو 2023 الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية (العلوم)، ومادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) للشعبة العلمية (الرياضيات)، ومادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

بينما سيؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) فترة أولى، ومادة مقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية) فترة ثانية، كما سيؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان التاريخ (ورقة أولى).