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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اتحاد الكرة: الزمالك لم يطلب استقدام حكام أجانب.. ومباراة القمة يديرها طاقم مصري

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

كشف مصدر داخل لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، أن الزمالك لم يطلب من حكام أجانب لمباراة القمة المقرر لها يوم 13 الجاري أمام الأهلي.

وواصل المصدر لـ الدستور، أن هناك استقرار داخل اللجنة على تعيين طاقم مصري لإدارة المباراة وفقا لرغبة البرتغالي بيريرا رئيس لجنة الحكام الذى اتفق مع مجلس إدارة اتحاد الكرة على تعيين حكام مصريين لمباريات القمة خلال الفترة المقبلة، بعدما نجحت التجربة فى مباراة القمة الأخيرة التى أدارها محمود البنا ونهائي كأس مصر التى أقيمت بين الأهلى والزمالك.

ومن المقرر أن يعقد بيريرا جلسة مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة، للتأكيد على اختيار طاقم تحكيم مصرى لإدارة المباراة.

وكان مرتضي منصور رئيس نادى الزمالك، قد أكد أنه ناديه لن يتنازل عن إستقدام حكام أجانب لمباراة القمة بعدما شهدت مباراة الأهلي والإسماعيلي أخطاء تحكيمية لصالح الأهلي على حد قوله إلا أن اتحاد الكرة رفض مطالب الزمالك وخرج بعض المسؤولين في اتحاد الكرة  أكدوا فى حال رغبة أى نادى فى استقدام حكام أجانب لابد من سداد 40 الف دولار قيمة استقدام الحكام الأجانب.

 

اتحاد الكرة الاهلي والزمالك جمال علام رئيس اتحاد الكرة حكام رئيس لجنة الحكام لجنة الحكام

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