سعر الريال السعودى اليوم الأحد 9 يوليو 2023 فى البنوك المصرية

الأحد 09/يوليو/2023 - 07:16 ص 7/9/2023 7:16:35 AM

ما زال يشهد سعر الريال السعودي استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية، وذلك وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 يوليو 2023 في البنوك المصرية



نعرض خلال التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 يوليو 2023 في البنوك المصرية والأجنبية.



سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك المركزي المصري

8.22 جنيه للشراء.

8.24 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي اليوم الاحد في البنك الأهلي المصري



8.19 جنيه للشراء.

8.22 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك مصر

8.19 جنيه للشراء.

8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك الإسكندرية

8.21 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك القاهرة



8.19 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك التجاري الدولي cib

8.18 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 9 يوليو 2023



دولار أمريكى

30.8423 جنيه للشراء.

30.9386 جنيه للبيع.

يورو

33.5903 جنيه للشراء.

33.7076 جنيه للبيع.

جنيه إسترلينى

39.3856 جنيه للشراء.

39.5116 جنيه للبيع.

فرنك سويسرى

34.4299 جنيه للشراء.

34.5412 جنيه للبيع.

100 ين يابانى

21.4436 جنيه للشراء.

21.5120 جنيه للبيع.

دينار كويتى

100.3393 جنيه للشراء.

100.7344 جنيه للبيع.

درهم إماراتي

8.3968 جنيه للشراء.

8.4253 جنيه للبيع.

اليوان الصينى

4.2638 جنيه للشراء.

4.2777 جنيه للبيع.