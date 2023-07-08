متخصص في شؤون الجماعات الإسلامية: "الإخوان" تفتقر الرؤية الواضحة للحكم (فيديو)

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إنه بحسب شهادة إريك تراجر، أشهر متخصص في شؤون الجماعات الإسلامية في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأوسط، عن جماعة الإخوان، فإن الجماعة الإرهابية لديهم خطة سياسية للسيطرة على الحكم بدأها حسن البنا يوم أسس الجماعة عام 1928م.

وأضاف الكاتب الصحفي عادل حمودة، خلال تقديمه برنامج "واجه الحقيقة" المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أنه بحسب شهادة تراجر، فإن الإخوان يتحدثون عن أسلمة المجتمع حيث يقولون إن لديهم رؤية شاملة لكافة نواحي الحياة، لكن ما هي بالضبط؟.. هنا تصبح الأمور غامضة.

وأكد أنه بحسب شهادة تراجر، فإن جماعة الإخوان تفتقر الرؤية الواضحة للحكم.