رئيس شعبة الأدوية يكشف حقيقة اختفاء بعض الأدوية من الصيدليات

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إنه توجد لجنة تتابع مع هيئة الدواء أسبوعيًا، ويتم تحديد إذا ما كانت هناك مشاكل في الأدوية وما هي الحلول لها، مؤكدًا أن الوضع في مصر مستقر، والأدوية يوجد منها مخزون 6 أشهر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن صناعة الأدوية في مصر وفي أوروبا وأمريكا تتعامل مع المادة الفعالة، تتواجد في أكثر من 50 نوعًا من الأدوية، مؤكدًا أن الأدوية المختفية اليوم هي المستوردة الغالية التي يوجد لها بديل محلي وبنفس الجودة والفاعلية وأقل في السعر.

نسبة استيراد أدوية السرطانات

وأشار إلى أن أدوية السرطانات نستوردها بنسبة 90% وتتواجد بكل المستشفيات وتكفي لـ6 أشهر حتى في القطاع الخاص توجد صيدليات الشركة المصرية التابعة للدولة وتصرف بسعرها الأصلي وتصرف بوصفة الطبيب، موضحًا أن مصر يوجد بها 170 مصنع دواء مرخصًا، وأقل مصنع يكلف 500 مليون جنيه، لأن صناعة الأدوية مكلفة.

وتابع، أن لدينا مصانع مصدقًا عليها من الاتحاد الأوروبي لكي نصدر لأي دولة بالعالم، وقمنا بتصدير ما قيمته مليار جنيه العام الماضي.