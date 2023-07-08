ads
السبت 08 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الغضبان يشهد ختام بطولة مجموعة بورسعيد بدورى كرة القدم الشاطئية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم السبت، ختام بطولة مجموعة بورسعيد بدوري كرة القدم الشاطئية عن موسم 2023، والتي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم على شاطئ بورسعيد، بحضور: دكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ومحمد ابو الوفا، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري والمشرف على الكرة الشاطئية، والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ومحمد ياسين، رئيس منطقة بورسعيد، وعبد الفتاح حافظ، مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، والدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ وجمال نوفل، المدير التنفيذي للمنطقة، وعدد من القيادات التنفيذية والرياضية.

IMG-20230708-WA0102

وفاز النادي المصري على نادي المريخ بأربع أهداف مقابل هدف في ختام مباريات البطولة، ليحصد النادي المصري المركز الأول على مجموعة بورسعيد، بينما فاز بالمركز الثاني نادي المعارف، وحصد المركز الثالث نادي المريخ، وسلم محافظ بورسعيد كأس البطولة والميداليات للفائزين.

شارك بالبطولة التي أقيمت على شاطئ بورسعيد على مدار 6 أيام، 7 فرق من أندية بورسعيد وهي: المصري، والمريخ، المعارف، بورفؤاد، الفنار، غزل بورسعيد، ومركز شباب القابوطي.

IMG-20230708-WA0090
IMG-20230708-WA0091
IMG-20230708-WA0095
IMG-20230708-WA0100
IMG-20230708-WA0099
IMG-20230708-WA0098
اتحاد المصري لكرة القدم الاتحاد المصرى لكرة القدم الرياضة بمجلس النواب الاتحاد المصري الفتاح الشباب والرياضة

الأكثر قراءة

وفاة القبطان حسام زيدان أحد أبطال تعويم السفينة إيفرجيفن

بعد 102 سنة من إعدامهما .. جرائم "ريا وسكينة" أشهر سفاحتين بمصر تتصدر التريند

"النار كلتهم".. عم رضا حضن ابنه لإنقاذه من حريق فماتا معًا (صور)

عقب إحالتهما لمحاكمة جنائية.. تعرف على مصير سارقى فيلا اللاعب محمد صلاح

وزير الاتصالات: الانتهاء من ربط 45 قرية بكابلات الألياف الضوئية وإنشاء 47 برج محمول جديدًا

تصل لـ75 ألف جنيه.. تفاصيل وأسعار تذاكر حفل تامر حسنى بمهرجان العلمين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

محمود قرنى.. قصيدة الوداع

ماجد حبته

عالم بلا أسلحة كيماوية!

وائل لطفي

الساحل الشرير والساحل الأكثر شرًا

خالد حريب

الحوار الوطنى.. خريطة قضايا مصر بالطول وبالعرض

د.كريمة الحفناوى

احتفال سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية بذكرى ميثاق الاستقلال الوطنى

لواء. محسن الفحام

إرادة جيل

محمد عبدالعزيز

مجالس لحكماء وشيوخ المهن

مؤمن المحمدي

اسمه الحكم

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبي يدعو لضرورة الضغط على إسرائيل لحل النزاع الفلسطيني

الخارجية الفلسطينية تدين رفض حكومة نتنياهو إخلاء بؤرة حومش الاستيطانية شمال الضفة

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل المتعاقبة لا تريد إقامة دولة فلسطينية