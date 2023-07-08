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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد المعسكر الدائم بمصيف بلطيم

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، معسكر الطلاب الدائم بمصيف بلطيم، لتفقد المبنى ومتابعة ما تم فيه من تجديدات وأعمال صيانة، وحث على ضرورة الانتهاء من جميع الأعمال فى أسرع وقت لاستقبال الوفود.

رافقه خلال الجولة، الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور على صبري أمين عام الجامعة، والدكتور رشدى العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وبحضور المهندس مصطفى بركة مدير ادارة الصيانة، والمهندس وليد حلاوة بالإدارة الهندسية.

وأكد رئيس الجامعة، أن أعمال الصيانة للمعسكر الدائم بمصيف بلطيم تأتي استعداداً لاستقبال أفواج الطلاب بالمعسكر، موضحاً أن ذلك يأتي في إطار خطة الجامعة لدعم الأنشطة الطلابية والترفيهية.

وأضاف  أن قطاع الأنشطة الطلابية بالجامعة يحظى بأولوية قصوى باعتباره وسيلة وأداة أساسية وفاعلة فى بناء شخصية الطلاب، في إطار مشروع بناء الإنسان وتطوير العقل المصري، مشيراً إلى أن الجامعة لا تدخر جهداً وتعمل دائماً على توفير كافة الإمكانيات التي تساعد أبناءها الطلاب على المنافسة في كافة المسابقات داخل الجامعة وخارجها، بالإضافة إلى تعلّم قيمة المبادرات، والتي تؤهلهم إلى التفكير الايجابي تجاه جامعتهم ومجتمعهم المحيط بهم والخروج بأفكار لتطويرهما.

وأوضح الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس جامعة لشئون التعليم والطلاب، أن معسكر الجامعة ببلطيم هو معسكر ترفيهي صيفي تثقيفي، ومن خلال هذه المعسكرات الطلابية يتم تنفيذ عدد من الأنشطة المختلفة التي تسعى إلى تنمية وتعزيز بعض المهارات والقيم لدى الطلاب مثل، قيمة المشاركة والتعاون والدمج والترابط والسلوك الجيد ومعنى القوانين والحقوق والواجبات وأهميتها وضرورة الالتزام بها.

مصيف بلطيم صيانة معسكر تجديدات كفر الشيخ

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