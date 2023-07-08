ads
السبت 08 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بدء ندوة التنسيقية حول "ثورة 30 يونيو.. ذكرى صمود الشعب أمام إرهاب الإخوان"

جانب من الندوة
جانب من الندوة

بدأت مساء اليوم السبت، ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان “ثورة 30 يونيو.. ذكرى صمود الشعب أمام إرهاب الإخوان”، وذلك بمركز سينما الحضارات بدار الأوبرا. 

وتدور الندوة حول الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو العظيمة، الثورة التي استردت الوطن من تنظيم إرهابي تمكن من اختطاف الوطن وإرهاب مواطنيه، وممارسه جرائمه المعهودة ضد فئات الشعب المصري بمختلف فئاته، وتناقش أسباب اندلاع ثورة 30 يونيو ومحاولات أخونة مؤسسات الدورة.

وتتطرق المناقشات إلى دور المثقفين في الثورة، وكذلك دور تمرد في الحشد للثورة، ودور القوات المسلحة في تأييد الثورة ومطالب الشعب المصري، كذلك تفاصيل اعتصام رابعة ومرحلة محاولات إنهاك الدولة بالمظاهرات والإرهاب بعد فض اعتصام رابعة. 

وتدير الندوة الإعلامية آدا جاد، ويشارك فيها الدكتور أحمد مجاهد، رئيس الهيئة العامة للكتاب سابقًا، الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لطفي سالمان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ثورة 30 يونيو ارهاب الاخوان مركز سينما الحضارات الذكرى العاشرة

الأكثر قراءة

"عاشرها مرتين دون رضاها".. شيماء ضحية زوج الأم فى أوسيم

حزب الشعب الجمهورى يكلف حازم عمر بالترشح لرئاسة الجمهورية

محمد الشناوى يطلب الرحيل عن الأهلى

مرتضى منصور: "رجعت الزمالك عشان أجيب كلور للحمامات واحصد البطولات"

تامر حسني لـ"سينرجى": بشكركم على تقديركم الغالى لمجهودى

إحالة المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح للمحاكمة الجنائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الحوار الوطنى.. خريطة قضايا مصر بالطول وبالعرض

د.كريمة الحفناوى

احتفال سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية بذكرى ميثاق الاستقلال الوطنى

لواء. محسن الفحام

إرادة جيل

محمد عبدالعزيز

مجالس لحكماء وشيوخ المهن

مؤمن المحمدي

اسمه الحكم

د. منى حلمى

كيف نرتقى؟

علي سعدة

القضية الفلسطينية.. متى ستحل؟

صفاء النجار

رحيل مقيم

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبي يدعو لضرورة الضغط على إسرائيل لحل النزاع الفلسطيني

الخارجية الفلسطينية تدين رفض حكومة نتنياهو إخلاء بؤرة حومش الاستيطانية شمال الضفة

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل المتعاقبة لا تريد إقامة دولة فلسطينية