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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| يسري جبر يوضح شروط البيعة في الإسلام (فيديو)

الدكتور يسري جبر
الدكتور يسري جبر

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إن شروط الإجزاء في البيعة منها شرط قولي وعملي واعتقادي، لافتًا إلى أن البيعة المقصود بها البيعة لأي شيء ويمكن أن تطبق على كل بيعة وتصح لكل بيعة حتى بيعة رئيس لدولته أو وزير في وزارته وحتى عمدة بلدة على بلدته.

وأضاف "جبر"، اليوم السبت، خلال حلقة برنامج "اعرف نبيك"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن الشرط القولي أن تسمى بالبيعة وتعني العهد، والبيعة والعهد معناهما الوعد على الوفاء بشروط البيعة، أما الشرط العملي أن يمد الرجل يده ويقول بايعتك فيمد هنا الإمام يده ويصافحه إن كانت بيعة مع الرجال وإن كانت بيعة مع النساء لم يصافح امرأة قط، مشيرًا إلى أن من سنة النبي أن لا يلمس رجل كف امرأة لا تحل له".

وأوضح “جبر”، أن الشرط الثالث من شروط البيعة هو الشرط الاعتقادي ويكون باعتقاد القلب أن تكون هذه البيعة لوجه الله خالصة حتى يستقيم الأمر للإسلام وللمسلمين.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

 

 

شروط البيعة في الإسلام قناة الناس اعرف نبيك العهد اعتقاد القلب

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