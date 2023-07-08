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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تضامن الإسكندرية" تستقبل فوج حجاج الجمعيات الأهلية عقب عودتهم

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبلت الدكتورة ماجدة جلالة، مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، حجاج الجمعيات الأهلية بعد عودتهم بسلامة الله إلى أرض الوطن بعد أدائهم فريضة الحج.

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وأعرب الحجيج عن سعادتهم لما لاقوه من الخدمات والدعم خلال رحلة الحج، مؤكدين أن أفواج الحج التابعة للتضامن الاجتماعى كانت من أفضل الأفواج.

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وتقدمت الدكتورة بالتهنئة للحجاج على أدائهم فريضة الحج، وعودتهم سالمين إلى أرض الوطن وتمنت للجميع دوام الصحة والعافية وحج مبرور. وذنب مغفور بإذن الله.

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التضامن الاجتماعي بالإسكندرية الحجاج الجمعيات الأهلية بيت الله الحرام حجاج بيت الله الحرام

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