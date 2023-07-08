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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تامر حسني لـ"سينرجى": بشكركم على تقديركم الغالى لمجهودى

تامر حسني
تامر حسني

حرص الفنان تامر حسني على توجيه الشكر لشركة سينرجي، بسبب تقديرهم له ولمجهوده وكل فريق عمل فيلم "تاج"، موجهًا تهنئة لكل صناع العمل.

وشارك تامر منشور عبر صفحته الرسمية "فيسبوك"، وعلق قائلًا: "كل الشكر لشركة سينرچي ولجميع شركات الإنتاج المشاركة، بشكركم على تقديركم الغالي لمجهودي ومجهود ناس كتير تعبت في الفيلم ده اللي صممت يكونوا شباب مصري في كل المجالات لأنهم يستحقون الدعم".

وأضاف: "أكيد بحمد ربنا على إيراد الفيلم ولكن الأفضل بالنسبة لي من الإيراد الضخم هو رد فعل الجمهور داخل قاعات السينما وأكيد تشرفت أني أكون سبب ولو بسيط في فتح باب جديد في صناعة السينما المصرية والعربية مبروك لصناع العمل ومليون مبروك لزملائي الفنانين على نجاح أفلامهم الجديدة ومن قلبي شكراً لكل الجماهير المصرية والعربية في جميع أنحاء العالم".

 

وتسبب فيلم "تاج" في حالة من الفرح لدى الجمهور، حيث يطرح البهجة على الجميع ويحفزهم بأغنية هرمون السعادة.

فيلم تاج قصة وسيناريو وحوار وموسيقى تصويرية تامر حسني وإخراج سارة وفيق، وتم طرحه بالسينمات يوم 28 يونيو أول أيام العيد، ويعرض لتامر حاليًا بالسينمات فيلم "تاج" وحقق إيرادات كبيرة بعد عرضه بـ 3 أيام فقط.

تدور أحداث فيلم تاج في إطار كوميدي فانتازي، حول تاج "تامر حسني" الذي يعمل في إحدى المدارس الخاصة بعد خروجه من دار لرعاية الأيتام، وهناك يتعرف على دينا الشربيني وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة، وفي تلك الأثناء يكتشف أنه يمتلك قوة خارقة، وسرعة فائقة وقدرة على التخفي، ويحاول استخدامها في مساعدة الناس والوقوف بجوارهم، ولكن يتفاجأ أنه له أخ توأم يدعى "هارون"، وتنشأ بينهما عداوة وخلاف كبير بسبب اختلافهما ويحاولان محاربة بعضهما، أحدهما لنصرة الخير والآخر من أجل مصالحه الشخصية.

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