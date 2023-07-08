فتاة من بنى سويف تطالب الحوار الوطنى بمناقشة تأهيل طلاب الجامعات لسوق العمل

وجهت غادة شحاتة إبراهيم، المقيمة بمحافظة بني سويف، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على إطلاق الحوار الوطني ومشاركة كل الطوائف والأحزاب للتعبير عن آرائها، مؤكدة أنها تتابع الجلسات منذ إطلاقها، والتي تتكون من 19 لجنة تحت 3 محاور السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فالحوار لديه مجلس أمناء اختصاصاتهم هي جمع المقترحات والآراء، والعمل على ما يدور فى الجلسات والوصول إليه في شكل تشريعي وتنفيذي.

وأوضحت "غادة" خلال حديثها لـ"الدستور" أن لديها عدد من المقترحات تطالب جلسات الحوار الوطني بمناقشتها، ومنها أن يتم خلال الدراسة بكليات الجامعات المختلفة تأهيل الطلاب لسوق العمل وذلك بوضع خطة عمل أو تدريب للشباب والفتيات وأن يكونوا جاهزين لسوق العمل بعد التخرج من الجامعة على الفور، أو معرفة ما تحتاجه سوق العمل ويتم من خلاله تأهيل الطلاب لسد احتياجاته وأن يكون متقبلا طبيعة سوق العمل.

فيما أعلنت إدارة الحوار الوطني، في بيان تفاصيل ما جاء في جلسات المحور المجتمعي قبل عيد الأضحى المبارك، إذ تناولت الجلسات قضيتي "مناقشة تهديدات الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي" التي ناقشت العنف الأسري- الأسباب وسبل المواجهة، والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي، المدرجة على جدول أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، إضافة إلى "مستقبل الثقافة في مصر سبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية".

وأوضحت الإدارة أن الحوار الوطني يواصل جلساته النقاشية، بحضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات والخبراء، مشيرة إلى أبرز إحصائيات جلسات المحور المجتمعي.

فيما حضر الجلسات 245 فردا مقسمين إلى "160 متحدثًا- 40 من الفنانين والشخصيات العامة- 45 صحفيًا".

وعقد الجلسات على 4 جلسات ناقشت القضيتين بواقع 15 ساعة عمل، و7 ساعات على التوازي.