مجلس الأمن الروسى: بايدن مصاب بالخرف ودعمه أوكرانيا سيؤدى لحرب عالمية

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، السبت، أن الولايات المتحدة تغري أوكرانيا باحتمال الانضمام إلى حلف الناتو بعد قرار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، دعمها بذخائر عنقودية.

وأوضح ميدفيديف، خلال منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تليجرام"، أن وعود الولايات المتحدة لكييف قد تؤدي إلى حرب عالمية ثالثة، واصفا الرئيس الأمريكي جو بايدن بـ"النائم".

وتابع رئيس مجلس الأمن الروسي: "قال بايدن إنه قبل عامين في جنيف نفى ضمانات الرئيس الروسي بأن أوكرانيا لن تنضم إلى الناتو".

وتعليقا على تصريحات بايدن، قال ميدفيديف إن الرئيس الأمريكي يغري كييف بمنظور الناتو، والذي يعني تنفيذه حربا عالمية ثالثة.

مجلس الأمن الروسى: بايدن هرب بشكل مخزٍ من أفغانستان

وأشار ميدفيديف إلى أن بايدن هرب بشكل مخزٍ من أفغانستان لإخفاء عاره، ودمر اقتصاد أوروبا، وبعد ذلك قام بتسليم مئات الأطنان من الأسلحة إلى أوكرانيا، وأطلق العنان لنزاع طويل خطير للغاية مع روسيا.

وأوضح المسؤئول الروسي أنه بعد أن استنفد بايدن كل الموارد، يعد بقنابل عنقودية، قائلا: "أسهل طريقة هي افتراض أن هذا هو مسار أي زعيم أمريكي وحكومة الولايات المتحدة العميقة للسيطرة على البلدان الأخرى والحد منها، فهو رجل عجوز مريض مصاب بالخرف الشديد كأنه لا يعرف ما يفعله".

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، عن أنها ستورد إلى أوكرانيا ذخائر عنقودية محظورة بموجب اتفاقية دولية صادقت عليها 123 دولة، ولا تشمل هذه الاتفاقية الولايات المتحدة وأوكرانيا.