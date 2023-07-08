بايدن: تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية كان قرارا "صعبا للغاية"

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن قرار بلاده تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية كان "صعبًا للغاية"، اإلا أن كييف في حاجة إليها نظرًا لاستنزاف ذخيرتها في مواجهة العمليات العسكرية الروسية.

وقال بايدن لشبكة "سي أن أن" الأمريكية "كان قرارًا صعبًا للغاية من قبلي، وبالمناسبة، لقد بحثت فيه مع حلفائنا"، مضيفًا "ذخيرة الأوكرانيين تنفد".

وأكد أنه قرر في نهاية المطاف "اتباع توصية وزارة الدفاع" لتزويد أوكرانيا بالقنابل العنقودية لفترة "موقتة".

وشدد على أن "الأمر الأساسي هو إما أن يمتلكوا هذه الأسلحة لوقف الروس الآن ومنعهم من وقف الهجوم الأوكراني (المضاد)، أو لا يمتلكونها، وأعتقد أنهم في حاجة إليها".

من جهة أخرى، قال بايدن إنه لا يعتقد أن هناك اجماعًا في حلف شمال الأطلسي بخصوص منح أوكرانيا عضوية الحلف العسكري في الوقت الراهن في ظل الحرب في أوكرانيا.