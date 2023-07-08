تعرف على جهود ونتائج المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة" في بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام العمل في مبادرة 100 يوم صحة، لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية "مجانًا" وتستهدف الوصول للمواطنين في أماكن التجمعات، وذلك في إطار الخطة القومية للمبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعده وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، بشأن النتائج والجهود التي تم تنفيذها ضمن فعاليات مبادرة "100 يوم صحة"، التي تضم فرقًا طبية متكاملة وعيادات طبية متنقلة للكشف على الأمراض وتقديم خدمات المبادرات الرئاسية، والتي تشمل الكشف المبكر وعلاج الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة، ودعم صحة المرأة، وفحص المقبلين على الزواج، وعلاج الأورام، القضاء على فيروس سي، مواجهة أمراض سوء التغذية، وعلاج ضعف السمع بين أطفال المدارس، والاعتلال الكلوي، ودعم خدمات تنظيم الأسرة والخدمات الوقائية والعلاجية وغيرها من الخدمات.

وتضمن التقرير، الإشارة إلى أنه تم "منذ انطلاق المبادرة في 25 يونيو الماضي وحتى 4 يوليو الجاري" الكشف المبكر وعلاج الأمراض الوراثية لدى الأطفال وحديثي الولادة على 149 طفلا، و12 ألفا و582 في مجال دعم صحة المرأة وفحص أكثر من 1300 من المقبلين على الزواج، وفحص 48 حالة للكشف على فيروس سي، وفحص 1742 من الأطفال لعلاج ضعف السمع حديثي الولادة، وتقديم الرعاية الصحية لعدد 215 من كبار السن، وتقديم الرعاية لأكثر 8100 لحالات الاعتلال الكلوي.

وفي مجال نشاط عيادات تنظيم الأسرة "متنقلة/ ثابتة"، والبالغ عددها 16 ألفا و762 "وحدات ثابتة ومتنقلة"، حيث بلغ إجمالي زيارات المنتفعات الحاصلات على وسيلة 23 ألفا و302 سيدة، وصرف 579 لولبًا، وكبسولات 108، وحقن أحادية 3992، وحقن مركبة 2042، حبوب أحادية 2143، حبوب مركبة 8394، و14412 زيارة منزلية قامت بها الرائدات الريفيات.

وفيما يتعلق بنشاط وجهود القوافل العلاجية، فقد بلغ إجمالي المترددين والمنتفعين من تلك القوافل "خلال الفترة المذكورة" 2708 مواطنين، وصرف العلاج لعدد 2566 حالة، وإحالة 37 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج، فيما تم "في مجال الخدمات الوقائية والتطعيمات" المرور على 247 منشأة غذائية، وسحب 51 عينة، وتحرير 223 محضرًا، وإعدام نحو 500 كيلو من الأغذية منتهية الصلاحية،، والمرور على 93 محطة مياه شرب و25 محطة معالجة لمياه الصرف الصحي، وأخذ 24 عينة من مياه حمامات السباحة، ومناظرة أكثر من 7 آلاف طفل، وتطعيم 6514 طفلاً.