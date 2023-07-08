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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

كيف انتصرت ثورة يوليو للفلاح.. أبرز ملفات مجلة "Malr"

صورة لغلاف المجلة
صورة لغلاف المجلة

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العدد السابع من مجلتها الشهرية «MALR»، عدد شهر يوليو 2023، التي يشرف عليها ويعدها مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة،  تحت شعار: "كلمة من قلب الديوان".

ويحتفي هذا العدد بالذكرى 71 لثورة 23 يوليو 1952، وانتصارها للفلاح المصري، بالقضاء على الإقطاع، وتوزيع الأراضي على الفلاحين.

وتقرأ في هذا العدد أيضًا، وصايا وزير الزراعة للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، وجهود الحكومة لتحفيز نشاط البورصة المصرية للسلع.

وفي هذا العدد  حوار خاص مع الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وخطة خفض استخدام المبيدات بنسبة 50% بحلول عام 2030.

كما يلقي هذا العدد الضوء على خريطة وزارة الزراعة للتوسع في خدمات الإرشاد الرقمي لدعم المزارعين، فضلًا عن التعاون المصري الأمريكي لتطوير أصناف الفراولة والتوت والموالح.. بإنشاء مركز للتميز وإنتاج وتصدير الشتلات.

ونستكمل سلسلة تأسيس المشروعات الصغيرة، في مجال الزراعة.. دليلك لتربية الإبل، ومشروع لإنتاج الحرير الطبيعي وتربية دود القز.

وتقرأ في هذا العدد مقالات لكل من:  أحمد إبراهيم، الدكتور محمد فهيم، والدكتور أحمد إمام.

و«MALR» هو أحدث إصدارات مركز المعلومات الصوتية والمرئية، وهو مجلة رسمية إعلامية زراعية متخصصة ومتنوعة في التقارير الإخبارية والملفات الزراعية، وهي مجلة دورية شهرية، يتم إعدادها بصيغة إلكترونية pdf، يتم تداولها عبر مواقع التوصل الاجتماعي المختلفة، والتابعة للجهاز الإعلامي للوزارة، حيث تم فتح الباب لتواصل ومشاركات العاملين بالقطاع الزراعي من كل القطاعات والهيئات للنشر فيها، إعمالًا بشعارها: "نكتبها بأقلامنا من واقع الإنجازات".

لتحميل العدد والتصفح الإلكتروني:
https://drive.google.com/file/d/1dMDMDr1AbImn36GIM6laLzjlaELVvlWV/view?usp=sharing

استصلاح الأراضي البورصة المصرية للسلع البورصة المصرية الحرير الطبيعى الدكتور محمد فهيم الزراعة واستصلاح الأراضي

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