ستيفان دى فرى يُمدد تعاقده مع إنتر حتى 2028

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، اليوم السبت، رسميًا عن تمديد تعاقده مع مدافعه الهولندي ستيفان دي فري، حتي صيف عام 2025.

وقال النادي الإيطالي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي:"يعلن نادي إنتر ميلان عن أنه توصل إلى اتفاق مع ستيفان دي فري لإطالة أمد إقامته في النادي. مدد المدافع البالغ من العمر 31 عامًا عقده حتى عام 2025".

وكان دي فري، قد انضم لصفوف إنتر، في صيف عام 2018، قادمًا من لاتسيو، بعقد يمتد حتي يونيو عام 2023.

وشارك المدافع الهولندي، مع إنتر في 203 مباريات في كل المسابقات، سجل خلالها تسعة أهداف.

وكان إنتر، قد أعلن عن تعاقده في وقت سابق، مع كل من لاعب الوسط الألباني كريستيان إلساني، بعد شراء عقده نهائيًا من إمبولي، والمهاجم الفرنسي ماركوس تورام، قادمًا من بروسيا موشنجلادباخ الألماني، في صفقة انتقال حر، والمدافع فرانسيسكو أكيربي، قادمًا من لاتسيو.

وكان إنتر، قد أنهى الموسم الماضي من الدوري الإيطالي، محتلًا المركز الثالث، برصيد 72 نقطة.