تتصاعدة حدة البحث عن الكليات المتاحة للدبلومات الفنية نظام 3 سنوات 2023/2024 عقب اعتماد نتيجة الطلاب ونشرها رسميا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم في كافة محافظات الجمهورية خلال الأيام الماضية حيث من المتوقع أن يتم عقد المجلس الأعلى للجامعات خلال الأيام المقبلة لتحديد نسب مقاعد طلاب الدبلوم الفني في كل كلية.

الكليات المتاحة للدبلومات الفنية نظام 3 سنوات 2023/2024

يستطيع الطلاب الحاصلين على شهادة الدبلوم الفني للعام الدراسي الحالي 2022-2023 التقديم في الكليات المتاحة للدبلومات الفنية نظام 3 سنوات 2023 - 2024 عقب اعتماد نتيجتهم بشكل رسمي و‘هلانها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

الكليات التي يمكن لطلاب الدبلومات الفنية الالتحاق بها كلية (التجارة، الزراعة، الفنون الجميلة، الفنون التطبيقية، التمريض، الآثار، الاقتصاد المنزلي، الهندسة، الخدمة الاجتماعية، التربية، التربية النوعية، التكنولوجيا والتعليم الصناعي، الجامعات التكنولوجية، التغيم الصناعي،…) حيث يتم الإعلان عن مراحل التنسيق المختلفة من خلال مؤتمر صحفي يعقد بديوان عام الوزارة.

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موقعا إلكترونيا لتسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية للإلتحاق بالكليات المتاحة لهم وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات المصرية للعام الدراسي المقبل 2023-2024 وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يتم إدخال بيانات الطالب الشخصية والمجموع الحاصل عليه ورقم جلوسه في الامتحانات.

يذكر أن امتحانات الدبلومات أجريت خلال الفترة من 20 مايو وحتى 7 يونيو 2023 في كافة محافظات الجمهورية وفقا للجدول الزمني الذي تم اعتماده رسميا من مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظات حيث لم تسجل غرفة العمليات أى حالة غش بالاضافة إلى عدم ورود شكاوى من الطلاب وأولياء الأمور طوال فترة الامتحانات.

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023

عادة ما يتم تنسيق الدبلومات الفنية مع المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة وذلك عقب تحديد نسبة المقاعد الشاغرة في كل كلية من الكليات المتاحة لهم وفقا للتخصص الدراسي حيث يتم تفعيل الموقع الإلكتروني لاستقبال طلبات تسجيل رغبات الطلاب في مختلف المجالات.

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