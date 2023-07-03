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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

عملية جنين.. رئاسة فلسطين: سنوقف التنسيق الأمنى مع إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلى
الاحتلال الإسرائيلى

قال مصدر في مكتب الرئاسة الفلسطينية، اليوم الإثنين، لوكالة أنباء العالم العربي (AWP): إن الجانب الفلسطيني سيوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل تمامًا بعد العملية التي بدأها الجيش الإسرائيلي في مدينة ومخيم جنين بالضفة الغربية.

وقال المصدر إن الرئاسة الفلسطينية ستعمل أيضًا على عقد اجتماع عاجل للأمم المتحدة ولجامعة الدول العربية لبحث الأوضاع في جنين.

وفي تصريحاته للوكالة، قال المصدر إنه على الرغم من أن التنسيق الأمني "في أقل حالاته في هذه الفترة، سنتخذ قرارًا بوقفه بشكل كامل".

الجامعة العربية تعقد اجتماعًا طارئًا لبحث تصعيد الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

وتعقد جامعة الدول العربية اجتماعًا طارئًا، غدًا الثلاثاء، على مستوى المندوبين الدائمين، وذلك لبحث التصعيد الإسرائيلي في جنين.

ويأتي الاجتماع بناءً على طلب دولة فلسطين.

وكان قد شن الاحتلال الإسرائيلي حملة عسكرية كبيرة على مدينة جنين ومخيمها فجر الإثنين، استخدم فيها الطيران والمسيرات، وتلاها اقتحام بقوات ضخمة.

الرئاسة الفلسطينية وكالة التنسيق الأمني إسرائيل جنين

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