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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جورى بكر وعلى صبحى وأحمد غزى ضيوف "صاحبة السعادة".. الثلاثاء

جوري بكر وعلي صبحي
جوري بكر وعلي صبحي وأحمد غزي ضيوف "صاحبة السعادة"

يستضيف برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، المُذاع على قناة "dmc"، عددًا من الوجوه الجديدة التي تألقت في مسلسلات موسم رمضان الماضي.

وتحل الفنانة جوري بكر ضيفة على "صاحبة السعادة" لتتحدث عن سر تألقها في شخصية "وداد" بمسلسل "جعفر العمدة".

وقالت جوري خلال برومو الحلقة، إنها أحبت الدور جدًا، مضيفة: "كان نفسي أطلع فيه تمثيل كتير جدًا، ومكنش فيه مشهد صغير ممكن يفوت".

كما يحل الوجه الشاب أحمد عبدالوهاب الذي تألق في دور "النقيب حسام" في مسسلسل "1000 حمدلله ع السلامة" ضيفًا على "صاحبة السعادة"، مؤكدًا أنه أحب تقديم الشخصية مثلما يراها الناس في الحقيقة.

أيضًا يستضيف البرنامج الممثل الشاب علي صبحي الذي أبدع في تجسيد شخصية "عيد" في مسلسل "تحت الوصاية"، مشيرًا إلى أنه التقى الشخصية الحقيقية من أجل إتقانها، بالإضافة إلى الفنان أحمد عبدالحميد الذي جسد شخصية "شنهابي" في المسلسل نفسه.

وأيضًا الفنان أحمد غزي الذي تألق في مسلسل "ضرب نار" ليكشف عن كواليس الدور الذي قام به وكيف أثر عليه.

"صاحبة السعادة" يُذاع الثلاثاء في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً والإعادة يوم السبت في تمام الساعة 12:30 ظهرًا.

صاحبة السعادة برنامج صاحبة السعادة إسعاد يونس جوري بكر جعفر العمدة تحت الوصاية أحمد عبد الوهاب

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