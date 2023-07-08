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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تبنتها "المتحدة".. إسعاد يونس تستضيف أبرز الوجوه الصاعدة الإثنين

المتحدة
المتحدة

تستضيف الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في حلقة مميزة أبرز الوجوه الصاعدة وتبنتها "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية" وتصدرت الأعمال الفنية الفترة الأخيرة.

ويحل مجموعة من الوجوه الصاعدة أبرزهم الفنان عمر عصام وآية سماحة والطفل عمر شريف والفنان الشاب أحمد والي، ضيوفا يوم الإثنين في سهرة خاصة في تمام الساعة 11 مساء، على قناة "دي إم سي"، ببرنامج "صاحبة السعادة".

وبرز الفنان الصاعد عمر عصام من خلال مسلسل "بالطو"، الذي عرض حصريا عبر منصة «واتش ات» وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، فيما تألقت الفنانة الشابة آية سماحة، من خلال عدة أعمال آخرها مسلسل "الصفارة" بمشاركة النجم أحمد أمين، والتي لاقت إقبالا جماهيرا.

فيما تألق الطفل الموهوب عمر الشريف الذي ظهر ضمن أبطال مسلسل تحت الوصاية في السباق الرمضاني لعام 2023 بجانب الفنانة منى زكي واستطاع من خلال ظهوره بعدة مشاهد إبراز مدى امتلاكه أدوات جيدة تؤهله ليصبح فنانا كبيرا مستقبلا، كما استطاع الفنان أحمد والي أن ينسج خيوط فولاذية لإسمه ضمن قائمة كبيرة من المواهب التي احتضنتها "المتحدة" للخدمات الإعلامية وبرز من خلال دوره في مسلسل الأصلي مع الفنانة ريهام عبدالغفور.

 

صاحبة السعادة إسعاد يونس المتحدة للخدمات الإعلامية وجوه صاعدة عمر عصام عمر شريف اية سماحة أحمد والي

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