مترو الأنفاق: متابعة لحظية لحركة القطارات خلال امتحانات الثانوية العامة

قالت مصادر خاصة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، إن هناك متابعة مستمرة لحركة القطارات في الخطين الأول والثاني بمرفق مترو الأنفاق؛ وذلك للتأكد من سير حركة القطارات بشكل طبيعي خاصة خلال فترة امتحانات الثانوية العامة.

وأضافت المصادر، لـ"الدستور"، أن متابعة حركة القطارات تأتي ضمن حرص شركة مترو الأنفاق على تقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب خاصة في ظل زيادة الكثافة الركابية خلال امتحانات الثانوية العامة.

وأوضحت المصادر أنه تمت زيادة عدد القطارات في وقت الذروة، وذلك لعدم وجود أي تكدسات داخل محطات المترو خلال خروج طلاب الثانوية العامة، ويوجد عدد من القطارات الإضافية وذلك للتعامل الفوري في حال وجود أي عطل فني داخل أي من قطارات المترو في الخط الأول "حلوان - المرج" والخط الثاني "شبرا الخيمة - المنيب".