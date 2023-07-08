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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع ربة منزل فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية

مصرع ربة منزل فى
مصرع ربة منزل فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية

لقيت ربة منزل تُدعى "أ خ ا"، وتبلغ من العمر 29 عامًا، مصرعها، صباح اليوم، على يد أحد جيرانها في منطقة صنافير التابعة لمركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية؛ بسبب خلافات الجيرة.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بمقتل سيدة في العقد الثاني من عمرها بطلقات نارية في صدرها ويدها، مما أدى إلى وفاتها في الحال وبتر أحد أصابعها.

وعلى الفور، انتقل فريق من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، ورئيس مباحث مركز شرطة قليوب، ومأمور المركز، من أجل ضبط المتهمين، ووضع الجثة في مشرحة مستشفى بنها التعليمي، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اللواء نبيل سليم شرطة قليوب خلافات الجيرة قتل سيدة مباحث مركز شرطة قليوب مديرية أمن القليوبية مشاجرة بسبب خلافات الجيرة

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