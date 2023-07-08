توريد 534 ألف طن قمح لشون وصوامع الشرقية حتى اليوم

أعلنت فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة التموين بمحافظة الشرقية، عن توريد ١٠١طنًا و٨٣٦ كيلو جرامًا من القمح اليوم السبت، ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٥٣٤٢٧٢ طن و ٠٣٧ كيلو قمح.

وأوضحت وكيلة وزارة التموين، أنه يحظر على أصحاب مصانع الأعلاف والمسئولين عن إدارتها، استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده أو مختلطًا بالتبن أو الحبوب أو أي مواد أخرى في مكونات الأعلاف بكل أنواعها أو حيازتها بقصد الاستخدام.

وأضافت أن الكميات الموردة من الأقماح خارج المحافظة لشون وصوامع (مواقع شركة مطاحن شمال القاهرة بالقاهرة - مواقع شركة مطاحن جنوب القاهرة بالجيزة - مواقع شركة وسط وغرب الدلتا بالقليوبية) بلغت ١٠٢٧١ طنًا، والكميات التي تم ضبطها بلغت ٩١٥ طنًا، وتم تحرير محاضر ضد المخالفين والتي بلغ عددها 29 محضرًا.