ads
السبت 08 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

114 ألف خدمة طبية للمواطنين منذ انطلاق "100 يوم صحة" بالغربية

100 يوم صحة
100 يوم صحة

تابع الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، فعاليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة والتي تنفذها مديرية الصحة داخل قرى ومدن المحافظة، حيث قدمت الأطقم الطبية خدماتها لعدد 15 ألفًا و586 مواطنًا على مدار اليوم من خلال 165 فريقًا من فرق المبادرات الرئاسية (المتحركة والثابتة) لتقديم خدمات "فحص صحة المرأة، والأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، الأم والجنين، السمعيات، التقزم والأنيميا، كبار السن، قلبك أمانة".

وأوضح محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي، أن إجمالي الخدمات المقدمة منذ انطلاق المبادرة وحتى اليوم بلغ 133 ألفًا و743 خدمة طبية، مضيفًا أن المبادرة قد شملت أيضًا تنفيذ عدة فعاليات قدمت التثقيف الصحي لنحو 5540 منتفعًا من خلال فرق التواصل المجتمعي والتثقيف الصحي والتمريض المدرب على ذلك في جميع الإدارات الصحية بالمحافظة.

من جهته، أوضح الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، أن عدد المنتفعين بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي قد بلغ 4343 منتفعًا، بينما استفادت 4801 سيدة من مبادرة صحة المرأة، كما قدمت سيارات القوافل الطبية المتواجدة بالإدارات الخدمات الطبية لعدد 81 حالة والعلاج لعدد 66 منهن، إلى جانب فحص 681 سيدة بمبادرة الأم والجنين وتقديم خدمات تنظيم الأسرة والوسائل لنحو 4727 منتفعة وفحص 91 طفلًا من حديثي الولادة بمبادرة السمعيات، كما تم فحص 499 ضمن مبادرة فحص الراغبين في الزواج.

رحمي استحداث الف الثانوية خدمة طبية متنوعة مقدمة للمواطنين منذ إنطلاق

الأكثر قراءة

"كسور وارتجاج فى المخ".. التحقيق فى مصرع أم وابنتيها فى حادث بشيراتون

"ليلتك سودا.. مش هتنزل من بيتك".. مرتضى منصور: "هذيع فيديو للإرهابى محمد ناصر"

موعد بداية الدراسة في المدارس والجامعات 2023

مرتضى منصور: "اللى رافعين قضايا لعزلى من الزمالك ليست لهم صفة"

إليسا وعمر خيرت يلتقيان فى مهرجان العلمين الجديدة

راغب علامة ونانسى عجرم فى حفل مميز ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الحوار الوطني.. خريطة قضايا مصر بالطول وبالعرض

د.كريمة الحفناوى

احتفال سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية بذكرى ميثاق الاستقلال الوطنى

لواء. محسن الفحام

إرادة جيل

محمد عبدالعزيز

مجالس لحكماء وشيوخ المهن

مؤمن المحمدي

اسمه الحكم

د. منى حلمى

كيف نرتقى؟

علي سعدة

القضية الفلسطينية.. متى ستحل؟

صفاء النجار

رحيل مقيم

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تدين رفض حكومة نتنياهو إخلاء بؤرة حومش الاستيطانية شمال الضفة

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل المتعاقبة لا تريد إقامة دولة فلسطينية

الاحتلال يعتقل شابا من جنين قرب طولكرم