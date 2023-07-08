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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 22 قضية تهريب و2032 مخالفة مرورية عبر المنافذ خلال 24 ساعة

حملات مرورية
حملات مرورية

أحكمت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، سيطرتها على مختلف المنافذ؛ للتصدى لكل محاولات التهريب بمختلف أنواعها، وضبط العناصر الإجرامية، القائمين عليها، والهاربين.

وأسفرت جهود الإدارات العامة، التابعة لقطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 3 قضايا تهريب بضائع، و19 قضية في مجال الأمن العام، و2032 مخالفات مرورية وتنفيذ 218 حكمًا قضائيًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ.

وزارة الداخلية أمن المنافذ مجال الأمن العام

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