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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

توقعات تنسيق الكليات 2023 - 2024 

تنسيق الكليات
تنسيق الكليات

يبحث طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم عن توقعات تنسيق الكليات 2023 - 2024، وذلك بالتزامن مع انعقاد الامتحانات للشعبتين العلمية والأدبية 2022-2023 والتي ستنتهي خلال الأيام المقبلة حيث يرغب الكثير في معرفة تنسيق السنوات السابقة للكليات العلمية والأدبية في الجامعات المصرية بمختلف محافظات الجمهورية.

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال الأزهري 2023

بالأسماء والدرجات.. تنسيق المدارس بعد الإعدادية 2023

توقعات تنسيق الكليات 2023 - 2024 

تستعد مكاتب التنسيق لتسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة 2022-2023 للإلتحاق بالكليات خلال العام الدراسي المقبل، وذلك عقب اعتماد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتائج الطلاب وإعلانها رسميا عبر موقع الوزارة الرسمي  بداية شهر أغسطس المقبل وإليكم توقعات تنسيق الكليات 2023 - 2024 وفقا لتنسيق العام الماضي:-

الحد الأدنى للالتحاق بكلية طب المنصورة 387 درجة.

الحد الأدنى للالتحاق بكلية هندسة بترول السويس 386 درجة.

الحد الأدنى للالتحاق بكلية طب الإسكندرية 382 درجة.

الحد الأدنى للالتحاق بكلية طب أسنان المنصورة 382 درجة.

الحد الأدنى للالتحاق بكلية طب القاهرة 381 درجة.

الحد الأدنى للالتحاق بكلية طب الأقصر 379 درجة.

الحد الأدنى للالتحاق بكلية طب حلوان 378 درجة.

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رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2023 والأوراق المطلوبة في موقع التنسيق

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رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2023 وخطوات التسجيل على موقع التنسيق

الحد الأدنى للالتحاق بكلية طب أسنان عين شمس 376 درجة.

الحد الأدنى للالتحاق بكلية طب أسنان الإسكندرية 376 درجة.

الحد الأدنى للالتحاق بكلية طب أسنان القاهرة 376 درجة.

الحد الأدنى للالتحاق بكلية علاج طبيعي القاهرة 373 درجة.

الحد الأدنى للالتحاق بكلية صيدلة القاهرة 370 درجة.

الحد الأدنى للالتحاق بكلية صيدلة عين شمس 370 درجة.

الحد الأدنى للالتحاق بكلية الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ علوم 366 درجة.

الحد الأدنى للالتحاق بكلية هندسة القاهرة 366 درجة.

الحد الأدنى للالتحاق بكلية حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 366 درجة.

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رابط نتيجة طلاب الثانوية العامة 2023.. وموعد اعلانها

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رئيس أزهرية كفر الشيخ يتفقد لجان امتحانات الثانوية

الحد الأدنى للالتحاق بكلية هندسة المنصورة 366 درجة.

الحد الأدنى للالتحاق بكلية طب بيطري المنصورة 365 درجة.

الحد الأدنى للالتحاق بكلية حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 363 درجة.

الحد الأدنى للالتحاق بكلية حاسبات ومعلومات طنطا علوم 362 درجة.

الحد الأدنى للالتحاق بكلية هندسة دمياط 362 درجة.

الحد الأدنى للالتحاق بكلية الذكاء الاصطناعي القاهرة علوم 362 درجة.

الحد الأدنى للالتحاق بكلية اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 362 درجة.

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