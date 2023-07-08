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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس أزهرية كفر الشيخ يتفقد لجان امتحانات الثانوية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

واصل الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية؛ جولاته اليومية لتفقد سير لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، وذلك في مطلع أسبوعها الأخير، اليوم السبت؛ من داخل مجمع لجان الفتيات لإدارة كفرالشيخ التعليمية الأزهرية، للاطمئنان على مدى انتظام العمل بلجان الإدارة.

وتابع رئيس المنطقة سير العمل بلجنة فتيات مصطفى طلخان الثانوي بمسير، والتي تضم معها لجان معاهد فتيات: كفرالطايفة - المرابعين - الخادمية - فتيات متبول الثانوي، وتعقد هذه اللجان بمعهد فتيات كفرالشيخ الإعدادي، وتضم عدد 205 طالبات، موزعين على ١٤ لجنة، منهم ٨ لجان للأدبي، و٦ لجان للقسم العلمي.

وتأتي جولات رئيس المنطقة المستمرة من أجل الاطمئنان على مدى انتظام سير أعمال الامتحانات بلجان الشهادة الثانوية الأزهرية بمعاهد المنطقة، وذلك في ظل التواجد اليومي للوفود المتواجدة من مشيخة الأزهر و رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية بالقاهرة، لمتابعة العملية الامتحانية بلجان المنطقة.

أزهر ثانوية امتحانات طلاب كفر الشيخ

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