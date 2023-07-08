رابط نتيجة طلاب الثانوية العامة 2023.. وموعد اعلانها

رابط نتيجة طلاب الثانوية العامة 2023 محور اهتمام الطلاب وأولياء الأمور قبل انتهاء امتحانات العام الحالي 2022-2023 لطلاب العلمي والأدبي في كافة محافظات الجمهورية حيث يتم الإعلان عن درجات الطلاب بشكل إلكتروني عن طريق الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

رابط نتيجة طلاب الثانوية العامة 2023

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتائج طلاب الثانوية العامة من خلال موقعها الرسمي من خلال هذا الرابط (من هنا) بإدخال بيانات الطالب ورقم جلوسه في الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي 2022-2023 حيث يتم إعلان درجات الطالب في كافة المواد الدراسية وفقا لشعبيته الدراسية والتي تم تسجيلها في الاستمارة المؤهلة لدخوله الامتحانات.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعد من أوائل الوزارات التي فعلت الخدمات الرقمية لخدمة الطلاب وأولياء أمورهم سواء في عرض نتائج الطلاب أو نشر أرقام الجلوس أو تسجيل استمارة الثانوية العامة أو مشر كراسة المفاهيم وبنك الأسئلة لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية للاستفادة منها في الإجابة على الامتحانات.

موعد إعلان نتائج طلاب الثانوية العامة 2022-2023

قاربت امتحانات طلاب الثانوية العامة على الانتهاء حيث لم يعد يتبقى سوى أيام معدودة على امتحان آخر مواد الثانوية العامة 2022-2023 حيث يتم الإعلان عن نتائج الطلاب مرور من 15 - 20 يوم فقط على انتهاء الامتحانات لطلاب علمي (علوم ، رياضة) وأدبي وبذلك يكون موعد اعلانها رسميا في أوائل شهر أغسطس المقبل عقب الانتهاء من عملية التصحيح.

ويعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مؤتمر صحفي بديوان عام الوزارة ويتم اعتماد النتيجة بشكل رسمي حيث يتم إعلان أسماء الأوائل في كل شعبة دراسية على حد وإجراء اتصالات هاتفية بهم لتهنئتهم على التفوق الدراسي.

المجموع الكلي لطلاب الثانوية العامة 2023

يتم تفعيل رابط نتيجة طلاب الثانوية العامة 2023 وإعلان نتائج الطلاب في كافة المواد الدراسية حيث يكون المجموع الكلي لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية 410 درجة حيث يتم تصحيح الأسئلة المقالية عبر التابلت لضمان العدالة والشفافية وحصول كل طالب على حقه في الدراجات.

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