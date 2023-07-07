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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

ما هو تأثير التواصل العائلي على الصحة النفسية لطلبة الثانوية العامة؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يعيش طلبة الثانوية العامة هذه الأيام، حالة من التوتر والقلق، بسبب الامتحانات التي تشكل الكثير من الضغط النفسي، الأمر الذي يجعلهم أكثر احتياجا للدعم النفسي من قبل الأسرة.

أظهرت النتائج أن التواصل الأسري والوظيفة يؤثران بشكل مباشر على الصحة النفسية للمراهقين، بالإضافة إلى ذلك، فإن التواصل الأسري، وكذلك الرضا عن صورة الجسد، أثر بشكل غير مباشر على الصحة النفسية وفقًا لما ذكره موقع "biomed central".

ما هو التأثير الإيجابي للتواصل العائلي على الصحة النفسية لطلبة الثانوية العامة؟

يعتبر الحوار والتواصل الفعال في العلاقات الأسرية أمرًا ضروريًا ومؤثرًا بشكل كبير على السلام النفسي والعاطفي لأفراد العائلة، وخاصة بالنسبة لطلبة الثانوية العامة الذين يمرون بفترة حساسة ومهمة في حياتهم.

يساهم الحوار العائلي في تعزيز الانتماء والتباعد العاطفي بين أفراد العائلة، فعندما يكون هناك حوار مفتوح وصادق، يشعر الأفراد بالقبول والتفهم، وهذا يعزز الرابطة العاطفية بينهم، بالإضافة إلى ذلك، يتيح الحوار الفعّال الفرصة للطلبة للتعبير عن مشاعرهم وآرائهم واحتياجاتهم، مما يعزز الثقة بالنفس ويقوي العلاقة مع أفراد العائلة.

كما يعمل الحوار والاستماع الفعّال على تقليل التوتر والضغوط النفسية التي يواجهها طلبة الثانوية العامة، فعندما يتم توفير مساحة آمنة ومفتوحة للتعبير عن المشاكل والتحديات، يصبح من الممكن للطلبة التخفيف من حمل الضغوط والتوتر النفسي. 

ويمكن لأفراد العائلة تقديم الدعم العاطفي والنصح والإرشاد، مما يعزز قدرتهم على التعامل مع صعوبات الدراسة والتحصيل الأكاديمي بشكل أفضل.

يسهم الحوار العائلي في تعزيز الثقة والتعاون بين أفراد العائلة، فعندما يكون هناك تفاهم وتواصل فعال، يتم بناء جسور من الثقة والتعاون بين الأفراد وهذا يسهم في تعزيز الدعم المتبادل والتعاون في مواجهة التحديات والصعاب التي يواجهها الطلبة، حيث إن الشعور بالدعم والاهتمام من قبل العائلة يعزز الثقة بالنفس ويساهم في تحقيق النجاح الأكاديمي والنمو الشخصي.

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