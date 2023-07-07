بالأسماء والدرجات.. تنسيق المدارس بعد الإعدادية 2023

تنسيق المدارس بعد الإعدادية 2023.. يبحث الكثير من أولياء الأمور عن تنسيق المدارس بعد الإعدادية 2023 وذلك لاختيار مدرسة بديلة للثانوية العامة تناسب أبنائهم وتؤهلهم لسوق العمل أو الالتحاق بالكلية.

تنسيق المدارس بعد الإعدادية 2023

ويرغب الكثير من أولياء الأمور في التحاق أبنائهم مدارس ما بعد الإعدادية، لذلك يبحثون عن تنسيق المدارس بعد الإعدادية 2023 التي يمكن الالتحاق بها، فما هي؟

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تغيير نظام الخمس سنوات للمدارس الفنية، لتكون ثلاث سنوات لجميع الطلاب، ثم سنتين تخصص للطلاب المتفوقين فقط، والتي تؤهلهم للالتحاق بالصف الجامعي حسب تخصصهم. وفيما يلي نستعرض تنسيق المدارس الفنية 2023 2024 بعد الإعدادية وأهم المدارس.

من أهم المدارس المتاحة في مصر للدراسة بعض الصف الإعدادي، ما يلي:

توشيبا العربي.

مدرسة مبارك كول.

التمريض.

البترول.

الطاقة الشمسية.

مدرسة البريد.

الضبعة النووية.

مدرسة إلكترو مصر.

الإنتاج الحربي.

مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية.

تنسيق المدارس بعد الإعدادية 2023



تنسيق المدارس بعد الإعدادية 2023، التي يمكن للطلاب الالتحاق بها وذلك من خلال معرفة التنسيق بعد الشهادة الإعدادية على النحو التالي:

مدرسة مياه الشرب: تقبل الحاصلين على مجموع 260 درجة.

مدرسة مبارك كول: تقبل الحاصلين على مجموع 160 درجة.

مدرسة “we”: تقبل الحاصلين على مجموع 210 درجة.

مدرسة السكة الحديدية: تقبل الحاصلين على مجموع 210 درجة.

مدرسة توشيبا: تقبل الحاصلين على مجموع 250 درجة.

مدرسة البترول: تقبل الحاصلين على مجموع 260 درجة.

مدرسة البريد: تقبل الحاصلين على مجموع 260 درجة.

مدرسة التمريض: تقبل الحاصلين على مجموع 260 درجة.

مدرسة السويدي: تقبل الحاصلين على مجموع 220 درجة.

يأتي تنسيق تنسيق المدارس بعد الإعدادية 2023 الآتي ذكرها بمجموع 170 درجة، وهي:



مدرسة الذكاء الاصطناعي.

مدارس الفنون.

الرياضية العسكرية.

مدرسة التمريض العام.

التمريض العسكري.

المدرسة الجوية العسكرية.

البتروكيماويات بالسويس.

مدرسة الميكاترونيات.

الترسانة البحرية.

مدارس البريد.

يأتي تنسيق تنسيق المدارس بعد الإعدادية 2023، التي تأتي بمجموع أقل من 140 درجة، وهي:

مدرسة الضبعة النووية.

مدرسة الطاقة الشمسية.

مدرسة غبور للسيارات.

مدرسة توشيبا العربي.

مدرسة السويدي الثانوي.

مدرسة “we” للاتصالات.

مدرسة المجمع التكنولوجي المتكامل الثانوي.

مدرسة السكك الحديد والطرق.

مدرسة الذهب والمجوهرات.

مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي.

مدرسة الهيئة العربية للتصنيع.

مدرسة الأثاث بدمياط.

مدرسة الثانوي البحري.

مدرسة الترسانة البحرية بالإسكندرية.

مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية.

مدرسة «أي تك» للتكنولوجيا التطبيقية.

مدرسة الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية.

مدرسة التمريض العسكري القوات المسلحة.

مدرسة التمريض العسكري الشرطية.

مدرسة البتروكيماويات.

المدرسة التجارية المتقدمة.

مدرسة الغزل والنسيج.

مدرسة الميكاترونيات بمدينة بدر.

مدرسة مبارك كول.

مدرسة إلكترو مصر.

مدرسة الإنتاج الحربي بالسلام.

مدرسة الإنتاج الحربي بحلوان.

مدرسة أحمد تعلب الفندقية.

مدرسة البترول.

مدرسة التمريض العام.

مدرسة العسكرية الرياضية.

مدرسة المتفوقين.

مدرسة الثانوي الجوي.

مدرسة الثانوي الإيطالي سالزيان.

مدرسة الثانوي البريطاني.

مدرسة البريد.

يٌرجى العلم بأن هناك عدد كبير من المدارس المذكورة أعلاه لم يُعلن حتى الآن تنسيقها بشكل رسمي، وأنَّ التنسيق المذكور هو تنسيق العام الماضي والذي من المتوقع ألا يبعد عنه كثيرًا وفق ما أكدته وزارة التربية والتعليم بأنَّ التنيسق سيكون قريبًا جدًا للعام الماضي.