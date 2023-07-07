تنسيق معهد دون بوسكو 2023.. يعدّ معهد السالزيان دون بوسكو، أو كما يُطلق عليها مدرسة الدون بوسكو، من إحدى المدارس الثانوية الصناعية الإيطالية في مصر، والبديلة للثانوية العامة، والتي يتجه نحوها العديد من الراغبين في الالتحاق بمدارس بديلة للثانوية العامة.

الدراسة بمعهد دون بوسكو تكون باللغة الإيطالية، ويمتلك المعهد مجموعة من أعضاء هيئة التدريس الإيطاليين والمصريين، حيث يتعلم الطلاب من اليوم الأول باللغة الإيطالية ليستطيع الطالب التأقلم على طبيعة الدراسة.

معهد دون بوسكو 2023

ويمنح معهد السالزيان دون بوسكو، الطلاب عند التخرج شهادتين، الأول مصرية والأخرى إيطالية، ومعترف بهما من الدولتين.. فما تنسيق معهد دون بوسكو 2023؟، هذا ما نوضحه عبر السطور التالية:

ويرغب العديد من الطلاب في الالتحاق بمعهد دون بوسكو، لذا تصدر تنسيق معهد دون بوسكو 2023 محركات البحث المختلفة وازداد التساؤل عنه عبر منصات التواصل الاجتماعي، لذلك فيكون التنسيق وشروط الالتحاق بها كالآتي:

تنسيق معهد دون بوسكو 2023 وشروط الالتحاق بها

- يجب أن يحصل الطالب على درجة 220 في الشهادة الإعدادية ليعبر تنسيق معهد السالزيان دون بوسكو.

- التقدم المبدئي ببيان نجاح لحجز مكان بالمعهد خاصة مع تأخر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية.

- ملء استمارة التقديم والتي يبلغ سعرها 150 جنيهًا تقريبًا.

- انتظار رسالة أو إيميل من المدرسة ليعرف الطالب أنه تم قبوله للدخول إلى إجراء اختبار القبول.

- بعد الحصول على إيميل أو رسالة القبول يتم الذهاب إلى المعهد لحضور دورة تدريبية وهذا الأمر إجباري.

- يدفع الطالب مقابل الدورة التدريبية 1500 جنيه تقريبًا وهذا السعر سعر عام الماضين ومن الممكن رفع سعرها هذا العام.

- الدورة التدريبية لمدة شهر، وهذا لا يعني قبول الطالب بمعهد معهد السالزيان دون بوسكو.

- آخر الدورة التدريبة يتم عمل اختبار على أساسه يتم تحديد هل سيتم قبول الطالب في المعهد أم لا وهل سيتقدم لنظام الخمس سنوات أم لنظام الثلاث سنوات، وهذا الأمر ليس متروكا للطلاب.

- بعد النجاح في الدورة التدريبية واختبارات اللغة، يتم مرحلة التسجيل النهائي، من خلال إحضار الملف الخاص بالطالب من المدرسة الإعدادية التي درس بها تلك المرحلة ليتم قبوله في معهد السالزيان دون بوسكو.