كيف ننمى الحب والانتماء للوطن عند الأطفال؟.. استشارى يُجيب

تحدث الدكتور يحيى هاشم، أستاذ علم الاجتماع واستشاري برامج الحماية الاجتماعية والتنمية، عن أهمية بناء وعي الأطفال بقيمة الوطن، مشيرًا إلى أن ذلك يشمل الولاء والانتماء والإخلاص والعمل من أجل الوطن.

وأضاف "هاشم"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة "dmc": أنه "لكي نخلق وعيًا كبيرًا لدى الأبناء بقيمة الوطن لا بد أن نعمل على 3 مراحل عمرية بثلاث استراتيجيات مختلفة".

وتابع: "المرحلة العمرية الأولى من ابتدائي إلى إعدادي تحتاج إلى جهد كبير جدًا من الأسرة والمدرسة من أجل أن يفهم الأبناء معنى الوطن وماذا يحدث في بلدهم، كما أن الرحلات المدرسية مهمة جدًا في توعية وتثقيف الأبناء بكل ما يُنجز في الوطن من مشروعات قومية وإنجازات".

ولفت إلى أن الطفل بطبيعته يحب أن يكون مشاركًا في الحدث ويشاهده على أرض الواقع، موضحًا أن ذلك يُحفر في ذاكرة الأبناء ويبدأ من هنا الارتباط بأرض بلده وما يحدث فيها.

واستكمل: "المرحلة العمرية الثانية هي مرحلة الثانوية، وفي تلك المرحلة يشعر الأبناء بأنهم موجودون ولديهم شخصيات ويسعون لتحقيق الذات، وهنا يأتي دور العمل التطوعي حتى ولو بشكل رمزي في المشروعات القومية الكبرى مثل حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، وهذا يعطيهم فرصة كبيرة للمشاركة فيما يحدث في بلدهم".

وأردف: "كلنا شاهدنا لقطة الرئيس عبدالفتاح السيسي في عرض التحالف الوطني وتعليقه على الأطفال الموجودين أثناء تعبئة الكراتين وتجهيز الأعمال وأجرى معهم حوارًا، وهذه نقطة مهمة جدًا ترسخ في أذهان الأبناء الحب والولاء للوطن".